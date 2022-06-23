FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamda 3.4 milyon euro ödeyecek.
Ancak bunun 2.8 milyon eurosu peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.
FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI
Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı.
Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden 750 bin euro (13.7 milyon TL) kazanacak.
Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.
ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ
Konyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşınaki stoper Abdülkerim, ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek.
Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giyen Bardakcı, bugüne dek 116 maçta forma giyerken, 9 gol- 8 asist'lik performans ortaya koydu.
ABDÜLKERİM AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 3.4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olurken, ilk duygularını Konya Yeni Haber'e anlattı.
Yeşil-beyazlı ekibin kulüp tarihinde en yüksek bedelle giden yerli oyuncusu olan 27 yaşındaki başarılı stoper Abdülkerim, "Değişik duygular içerisindeyim.
Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum.
İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim.
Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da doğdu.
Stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.