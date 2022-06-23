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FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı için anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması beklenen yıldız futbolcudan açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 18:03
FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a toplamda 3.4 milyon euro ödeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Ancak bunun 2.8 milyon eurosu peşin olacak. Kalan 600 bin Euro ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım (bir sonraki sezon), Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla bonus olarak ödenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI

Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı ile yaptığı anlaşmanın şartları da netlik kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Konyaspor'da senelik 5 milyon TL alan yıldız futbolcu, Sarı-lacivertlilerden 750 bin euro (13.7 milyon TL) kazanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Anlaşmanın 4 yıllık olacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

ABDÜLKERİM'İN KARİYERİ

Konyaspor'un altyapısından yetişen 27 yaşınaki stoper Abdülkerim, ilk kez bir İstanbul takımında forma giyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formaları giyen Bardakcı, bugüne dek 116 maçta forma giyerken, 9 gol- 8 asist'lik performans ortaya koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

ABDÜLKERİM AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 3.4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olurken, ilk duygularını Konya Yeni Haber'e anlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Yeşil-beyazlı ekibin kulüp tarihinde en yüksek bedelle giden yerli oyuncusu olan 27 yaşındaki başarılı stoper Abdülkerim, "Değişik duygular içerisindeyim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

İnşallah Konya'mı en güzel şekilde temsil ederim.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da doğdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Abdülkerim Bardakcı'dan ayrılık sözleri!

Stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

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