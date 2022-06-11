Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Kim Min Jae'nin ismi sürekli olarak transfer söylentilerine karışıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Kim Min Jae'nin ismi sürekli olarak transfer söylentilerine karışıyor.
Gösterdiği performansla beraber önemli takımların listesine girdiği iddia edilen savunma oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Milliyet gazetesi'nin haberine göre, Milan'ın efsane savunmacısı ve şu anki sportif direktörü Paolo Maldini, Fenerbahçeli futbolcuyu gözüne kestirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi için iyi transferler isteyen Serie A şampiyonu, tecrübeli futbolcuyu takibe aldı.