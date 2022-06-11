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Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu Kim Min-Jae'ye, talipler her geçen gün artıyor. Sarı lacivertlilerin yıldızına son olarak, İtalyan devi Milan talip oldu. Öte yandan Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin, Kim Min-Jae için devrede olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 12:39
Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Kim Min Jae'nin ismi sürekli olarak transfer söylentilerine karışıyor.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Gösterdiği performansla beraber önemli takımların listesine girdiği iddia edilen savunma oyuncusu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Milliyet gazetesi'nin haberine göre, Milan'ın efsane savunmacısı ve şu anki sportif direktörü Paolo Maldini, Fenerbahçeli futbolcuyu gözüne kestirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi için iyi transferler isteyen Serie A şampiyonu, tecrübeli futbolcuyu takibe aldı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Serie A devinde Alessio Romagnoli'nin sözleşmesi sona erdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoperle yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği kaydedildi. Paolo Maldini'nin savunma hattına takviye yapmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Milan ve İtalya futbolunun efsane savunmacılarından Paolo Maldini, Kim'i gözüne kestirdi.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Milan Sportif Direktörü, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak istiyor.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

İtalya'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan, Devler Ligi'nde de eski günlerine dönmenin peşinde.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Bu nedenle savunma hattının güçlendirilmesi gerekiyor. Paolo Maldini'nin kulübün scout ekibinden aldığı rapor ve kendi izlenimleri doğrultusunda Kim'i beğendiği öğrenildi.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Maldini'nin, Milan'ın teknik ekibiyle de görüşmeler yaptığı ve hazırlanan transfer listesinde ilk sıralarda Kim Min Jae'nin geldiği kaydedildi.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Fenerbahçe'nin şu an olmazsa olmazları arasında yer alan 24 yaşındaki stoper için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi. Öte yandan Çizme basınında Napoli'nin de Kim Min Jae'yi izlediği yazıldı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Sarı-lacivertli kulübün Vitor Pereira'nın transfer raporu doğrultusunda kadrosuna kattığı Kim Min Jae takımın vazgeçilmezi oldu. Güney Koreli savunmacı geçtiğimiz sezon 40 müsabakaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Sarı-lacivertlilerin 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Kim Min Jae'nin sözleşmesi 2025'te sona erecek.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Milan'ın transfer listesine göre hareket edeceği, hazırlanan listede savunmacı olarak Kim'le beraber Lille'in 22 yaşındaki Hollandalı defansı Sven Botman da bulunuyor.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi Milan transfer etmek istiyor! Paolo Maldini devrede

Milan'ın Kim Min Jae'nin alternatifi olarak gördüğü Sven Botman da geçtiğimiz yıl etkili bir performans sergiledi.

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