FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertliler ilk imzayı Lincoln Henrique'ye attıracak gibi.
Takvim'in haberine göre resmi imza artık an meselesi...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertliler ilk imzayı Lincoln Henrique'ye attıracak gibi.
Takvim'in haberine göre resmi imza artık an meselesi...
Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, taraftarını mutlu edecek hamleler yapmaya başladı.
Sarı lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin transferini sonuçlandırdı.
Fenerbahçe yıldız oyuncu için kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Lincoln, ise yıllık 700 bin Euro kazanacak.
Kanarya, Lincoln Henrique transferi sonrası vitesi daha da yükseltecek.
Fenerbahçe transferde Portekiz ve Brezilya ekolüne yönelmiş durumda.
Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Brezilya ekibi Flamengo forması giyen sol kanat oyuncusu Bruno Henrique...
Kanarya bu transferi de önümüzdeki hafta sonuçlandırmayı planlıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus eski öğrencisini takımda görmeyi çok istiyor.
Sarı-lacivertliler 6 numarayı ise kariyerli bir isimle takviye etmeyi düşünüyor.
Hedefteki isim ise Real Betis forması giyen William Carvalho...
Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli oyuncu için de önümüzdeki hafta yeni bir teklifin yapılması bekleniyor.
Kanarya, Lincoln transferinden sonra iki yıldızı da renklerine bağlamak istiyor.