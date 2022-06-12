Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda girişimlerini sıklaştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Sarı-lacivertliler ilk imzayı Lincoln Henrique'ye attıracak gibi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Takvim'in haberine göre resmi imza artık an meselesi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, taraftarını mutlu edecek hamleler yapmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Sarı lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin transferini sonuçlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Fenerbahçe yıldız oyuncu için kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Lincoln, ise yıllık 700 bin Euro kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Kanarya, Lincoln Henrique transferi sonrası vitesi daha da yükseltecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Fenerbahçe transferde Portekiz ve Brezilya ekolüne yönelmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Brezilya ekibi Flamengo forması giyen sol kanat oyuncusu Bruno Henrique...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Kanarya bu transferi de önümüzdeki hafta sonuçlandırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus eski öğrencisini takımda görmeyi çok istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Sarı-lacivertliler 6 numarayı ise kariyerli bir isimle takviye etmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Hedefteki isim ise Real Betis forması giyen William Carvalho...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'da bombalar patlıyor! 3 isim gündemde

Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli oyuncu için de önümüzdeki hafta yeni bir teklifin yapılması bekleniyor.

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