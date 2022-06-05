"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Kanarya'da başkan Ali Koç, kulübe kazandırılan Maltepe sınırları içindeki arazi hakkında da konuştu. Yüzölçümü 125 bin metre karelik, Samandıra Tesisleri'ne 600 metre mesafede, TEM bağlantı yoluna cepheli arazi Futbol A Takımı ve altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 yıllığına tahsis edildi. Ali Koç "Bu arazinin kulübümüze tahsisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum" dedi.