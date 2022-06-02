FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli çalıştırıcı, sarı lacivertlilere 1 yıllık imza attı.
67 yaşındaki antrenör, yıllık 3 milyon Euro net ücret kazanacak.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli çalıştırıcı, sarı lacivertlilere 1 yıllık imza attı.
67 yaşındaki antrenör, yıllık 3 milyon Euro net ücret kazanacak.
Jesus'un resmen açıklanmasının ardından gözler transfer çevrildi.
2.5 aydır takımı izlediği belirtilen Jesus, transfer harekatındaki görüşlerini de yönetimi iletti.
Fenerbahçe, bu doğrultuda yıldız sol bek Marcelo'yu gündemine almıştı.
İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo, kulübe veda etmişti.
Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmuştu.
Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olan deneyimli sol bek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Jorge Jesus'un Marcelo'nun kadroya katılması için yönetime olumlu görüş verdiği kaydedildi.
Haberde, Marcelo'nun Fenerbahçe'nin ilgisinden haberdar olduğu belirtildi.
Ancak tecrübeli oyuncunun geleceğini belirleme konusunda aceleci davranmadığı ifade edildi.
Marcelo ile Botafogo, Fluminense ve Inter Miami gibi kulüpler ilgilense de oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Marcelo, bu sezon Real Madrid'de 17 karşılaşmaya çıktı.
Marcelo, 17 maçta 2 asist yaptı.
Yıldız sol bek, Brezilya Milli Takım formasını 58 kez terletirken 6 gol atmıştı.