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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Teknik direktör belirsizliğine Jorge Jesus'la anlaşarak son veren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini dindirecek bir kadro kurmanın planlarını yaparken, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü sol bek Marcelo, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Jorge Jesus ise Marcelo hakkındaki kararını yönetime iletti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 19:02
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli çalıştırıcı, sarı lacivertlilere 1 yıllık imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

67 yaşındaki antrenör, yıllık 3 milyon Euro net ücret kazanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Jesus'un resmen açıklanmasının ardından gözler transfer çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

2.5 aydır takımı izlediği belirtilen Jesus, transfer harekatındaki görüşlerini de yönetimi iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, bu doğrultuda yıldız sol bek Marcelo'yu gündemine almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo, kulübe veda etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olan deneyimli sol bek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Brezilya basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Jorge Jesus'un Marcelo'nun kadroya katılması için yönetime olumlu görüş verdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Haberde, Marcelo'nun Fenerbahçe'nin ilgisinden haberdar olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Ancak tecrübeli oyuncunun geleceğini belirleme konusunda aceleci davranmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Marcelo ile Botafogo, Fluminense ve Inter Miami gibi kulüpler ilgilense de oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Marcelo, bu sezon Real Madrid'de 17 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus...

Marcelo, 17 maçta 2 asist yaptı.

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