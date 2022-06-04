Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Fenerbahçe spor haberleri: İsmail Kartal yönetiminde sezonu tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertliler Portelizli teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli hocanın Fenerbahçe'den 3 milyon Euro kazanacağı açıklandı. Jesus ve ekibinin ise 7 milyon Euro kazanacağı iddiaları gündem olmuştu. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de bu konuyla ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte Bilgin'in o yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 08:14
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Gelecek, geliyor, gelmek üzere derken Jorge Jesus nihayet geldi ve imzayı attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Jesus Mancini'nin ardından son yıllarda ülkemizde görev alan en kariyerli hoca olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Büyük bir kupa koleksiyonu ve uluslararası kariyeri var.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Bu transfer başta Portekiz ve Brezilya basını olmak üzere dış basının da çok ilgisini çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Hem Fenerbahçe hem de ligimizin marka değeri açısından önemli bir iş oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Bu süreçte olası saha performansı dışında iki konu çok konuşuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

İlki İsmail Kartal'ın durumu, ikincisi ise Jesus ve ekibinin alacağı paraydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

İsmail Hoca'nın çok başarılı bir görev dönemi geçirdiğine şüphe yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Fenerbahçe'ye hayat verdi. Burada en önemli nüans, "Aynı performansı önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk baskısı varken gösterebilir mi?" sorusuydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Belli ki Ali Koç cevap vermekte tereddüt yaşadı ve son kurşununu Jesus gibi farklı ülkelerde şampiyonluklar yaşamış ve bu baskıya çok alışık kariyerli bir hoca ile atmak istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Diğer konu tamamıyla duygusal!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Gelen bilgilere göre Jesus ve ekibi bonuslar hariç 7 milyon euro alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Türkiye Kupasını kazanmak gibi başarılara verilecek primler de cabası.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Ancak resmi açıklama 3 milyon euro olarak yapıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Muhtemelen imza parası ve bonuslar için yapılan ayrı bir protokolle bu prosedür aşıldı.

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