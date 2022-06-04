FENERBAHÇE HABERLERİ: Ender Bilgin'den Jesus'un alacağı ücret ile ilgili olay sözler!

Gelecek, geliyor, gelmek üzere derken Jorge Jesus nihayet geldi ve imzayı attı.
Gelecek, geliyor, gelmek üzere derken Jorge Jesus nihayet geldi ve imzayı attı.
Jesus Mancini'nin ardından son yıllarda ülkemizde görev alan en kariyerli hoca olacak.
Büyük bir kupa koleksiyonu ve uluslararası kariyeri var.
Bu transfer başta Portekiz ve Brezilya basını olmak üzere dış basının da çok ilgisini çekti.
Hem Fenerbahçe hem de ligimizin marka değeri açısından önemli bir iş oldu.
Bu süreçte olası saha performansı dışında iki konu çok konuşuldu.
İlki İsmail Kartal'ın durumu, ikincisi ise Jesus ve ekibinin alacağı paraydı.
İsmail Hoca'nın çok başarılı bir görev dönemi geçirdiğine şüphe yok.
Fenerbahçe'ye hayat verdi. Burada en önemli nüans, "Aynı performansı önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk baskısı varken gösterebilir mi?" sorusuydu.
Belli ki Ali Koç cevap vermekte tereddüt yaşadı ve son kurşununu Jesus gibi farklı ülkelerde şampiyonluklar yaşamış ve bu baskıya çok alışık kariyerli bir hoca ile atmak istedi.
Diğer konu tamamıyla duygusal!
Gelen bilgilere göre Jesus ve ekibi bonuslar hariç 7 milyon euro alacak.
Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Türkiye Kupasını kazanmak gibi başarılara verilecek primler de cabası.
Ancak resmi açıklama 3 milyon euro olarak yapıldı.
Muhtemelen imza parası ve bonuslar için yapılan ayrı bir protokolle bu prosedür aşıldı.
Kalan para büyük olasılıkla Başkan'ın cebinden çıkacak.