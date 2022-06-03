Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Fenerbahçe'de büyük hasret sona erdi ve takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus getirildi.
Fenerbahçe'de büyük hasret sona erdi ve takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus getirildi.
Tesisleri ve stadyumu gezen dünyaca ünlü hoca, hızlı bir giriş yaptı.
Yönetimle bir toplantı gerçekleştiren Jorge Jesus, raporunu sundu.
Transfer listesini veren deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki oyuncularla ilgili isteğini bildirdi.
İmza töreninde konuşan Jorge Jesus, çok tutkulu olduğunu ve takımın şampiyonluk hasretini bitirmek istediğini dile getirdi.
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya'da eksik bölgeler belirlendi.
Hücum hattına ayrı bir önem veren Jorge Jesus, takımın gol yükünü çekecek bir ismin kadroya katılmasını istiyor.
Transferde hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya sezonu erken açacak.
Topuk Yaylası ve Can Bartu Tesisleri arasında mekik dokuyacak olan Fenerbahçe, yapacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanacak.
Teknik direktör Jorge Jesus, takımın sezonu erken açacak olmasından dolayı kadronun kilit isimleriyle yolların ayrılmasını istemiyor.
Dünyaca ünlü çalıştırıcı yönetime sunduğu raporda; Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Diego Rossi, İrfan Can, Serdar Aziz, Arda Güler ve Serdar Dursun'un takımda kalmasını istedi.
MESUT ÖZİL'İN BİLETİNİ KESTİ!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yeni hocanın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu.
Jorge Jesus, Mesut Özil konusunda net konuştu ve deneyimli isme kapıları kapattı.
Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil ile ilgili alınan kadro dışı kararını aynen devam ettireceğini söyledi.
Takımın gözde isimlerinden olan Kim Min-Jae için de teklifler artıyor.
Güney Koreli stoper ile İngiltere Premier Lig ekipleri ciddi şekilde ilgileniyor.
Jorge Jesus'un takımda kalmasını istediği yıldız savunmacıya astronomik bir teklif gelmediği sürece satışa onay verilmeyecek.
DIEGO ROSSI'YE BREZİLYA'DAN TEKLİFLER!
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göz dolduran Diego Rossi'nin talipleri artıyor.
24 yaşındaki oyuncu yükselen grafiğiyle Brezilya kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Flamengo, Corinthians ve Palmeiras'ın Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.
CRESPO DEPREMİ!
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un kadro planlamasında yer alan Miguel Crespo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
İspanyol basınında yer alan haberde; La Liga'dan teklifler alan Portekizli futbolcunun Avrupa'nın önde gelen takımlarından birinde oynamak istediği için ayrılığa sıcak bakabilir.
Söz konusu haberde, teknik direktörlüğünü Unai Emery'nin yaptığı Villarreal'in transferde oldukça istekli olduğu kaydedildi.
10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Villarreal'in transferi bitirmek için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Miguel Crespo, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.