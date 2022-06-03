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Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Sarı-lacivertli takımdaki kariyerine hızlı bir giriş yapan Portekizli çalıştırıcı, stat ve tesisleri gezmesinin ardından yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve transfer listesini sundu. Kanarya'da yapılacak takviyeler kadar mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem teşkil ediyor. Bir süredir takımı izleyen Jorge Jesus, 12 oyuncunun mutlaka kadroda tutulmasını istediğini yönetime bildirmişti. Jesus'un kadro planlamasında yer alan Miguel Crespo ilgili deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 18:39 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 18:40
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Fenerbahçe'de büyük hasret sona erdi ve takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus getirildi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Tesisleri ve stadyumu gezen dünyaca ünlü hoca, hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Yönetimle bir toplantı gerçekleştiren Jorge Jesus, raporunu sundu.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Transfer listesini veren deneyimli çalıştırıcı, kadrodaki oyuncularla ilgili isteğini bildirdi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

İmza töreninde konuşan Jorge Jesus, çok tutkulu olduğunu ve takımın şampiyonluk hasretini bitirmek istediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya'da eksik bölgeler belirlendi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Hücum hattına ayrı bir önem veren Jorge Jesus, takımın gol yükünü çekecek bir ismin kadroya katılmasını istiyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Transferde hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Kanarya sezonu erken açacak.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Topuk Yaylası ve Can Bartu Tesisleri arasında mekik dokuyacak olan Fenerbahçe, yapacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanacak.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Teknik direktör Jorge Jesus, takımın sezonu erken açacak olmasından dolayı kadronun kilit isimleriyle yolların ayrılmasını istemiyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Dünyaca ünlü çalıştırıcı yönetime sunduğu raporda; Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Crespo, Mert Hakan, Zajc, Diego Rossi, İrfan Can, Serdar Aziz, Arda Güler ve Serdar Dursun'un takımda kalmasını istedi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

MESUT ÖZİL'İN BİLETİNİ KESTİ!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yeni hocanın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Jorge Jesus, Mesut Özil konusunda net konuştu ve deneyimli isme kapıları kapattı.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil ile ilgili alınan kadro dışı kararını aynen devam ettireceğini söyledi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Takımın gözde isimlerinden olan Kim Min-Jae için de teklifler artıyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Güney Koreli stoper ile İngiltere Premier Lig ekipleri ciddi şekilde ilgileniyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Jorge Jesus'un takımda kalmasını istediği yıldız savunmacıya astronomik bir teklif gelmediği sürece satışa onay verilmeyecek.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

DIEGO ROSSI'YE BREZİLYA'DAN TEKLİFLER!
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göz dolduran Diego Rossi'nin talipleri artıyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

24 yaşındaki oyuncu yükselen grafiğiyle Brezilya kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Flamengo, Corinthians ve Palmeiras'ın Diego Rossi'yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

CRESPO DEPREMİ!
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un kadro planlamasında yer alan Miguel Crespo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
İspanyol basınında yer alan haberde; La Liga'dan teklifler alan Portekizli futbolcunun Avrupa'nın önde gelen takımlarından birinde oynamak istediği için ayrılığa sıcak bakabilir.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Söz konusu haberde, teknik direktörlüğünü Unai Emery'nin yaptığı Villarreal'in transferde oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Villarreal'in transferi bitirmek için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Miguel Crespo, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'de Crespo depremi! Jorge Jesus'u şoke etti

25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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