FENERBAHÇE HABERLERİ: Yılmaz Vural'dan olay yaratacak Jorge Jesus sözleri!

Fenerbahçe 'de uzun süredir devam eden teknik direktörlük konusu Jorge Jesus 'la son buldu. Sarı-lacivertli taraftarların Portekizli teknik adama gösterdiği ilgiyi eleştiren Yılmaz Vural , "Mesut Özil gelirken on binler uçağı takip etti. Adamı da bir havaya sokuyorsunuz.

Ne oldu şimdi hava? Şimdi havasını atan nereye kaçacağını şaşırıyor. Çocuk da ne olduğunu şaşırdı. Bak şimdi Jesus için yine olacak aynı şey. Siz ne sanıyorsunuz, futbol 9 bilinmeyenli denklem mi? Kurallarla oynanan bir oyun. Göreceksiniz Jesus gelince o beklenen başarı olacak mı? Çünkü bir kişinin yapacağı bir iş değil bu" dedi.