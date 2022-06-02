Sörloth’tan yeşil ışık

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te TV 2'ye konuştu. Golcü oyuncu, Kanarya'ya adeta 'yeşil ışık' yaktı. 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye iddialarına yönelik soruyu, "Türkiye, fantastik bir futbol ülkesi. Orada güzel anılarım var. Maç günleri gerçekten büyülüydü. Bu, hala özlediğim bir şey. Geri dönmek ister miyim? Ben buna bir cevap verince ortalık karışıyor" diye yanıtladı. Sörloth, kiralık değil kalıcı bir transfer istediğini belirterek, "Benim için en önemli şey, istendiğimi hissettiğim ve takımda önemli bir rol alacağıma dair iyi sinyaller aldığım bir yerde olmak. Kiralık bir transfer değil de kalıcı bir transfer istiyorum. Sezon başı kampını geçireceğim bir takımda oynamak istiyorum. Geç katılınca takım arkadaşlarımı tanımam uzun sürüyor" açıklamasını yaptı.