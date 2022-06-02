Haberler Fenerbahçe Sörloth’tan yeşil ışık

Sörloth’tan yeşil ışık

Türkiye, fantastik bir futbol ülkesi. Maç günlerini hala özlüyorum” diyen Norveçli, istendiği bir takıma gitmek istediğini söyleyip, adeta Fener’i işaret etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Sörloth’tan yeşil ışık

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te TV 2'ye konuştu. Golcü oyuncu, Kanarya'ya adeta 'yeşil ışık' yaktı. 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye iddialarına yönelik soruyu, "Türkiye, fantastik bir futbol ülkesi. Orada güzel anılarım var. Maç günleri gerçekten büyülüydü. Bu, hala özlediğim bir şey. Geri dönmek ister miyim? Ben buna bir cevap verince ortalık karışıyor" diye yanıtladı. Sörloth, kiralık değil kalıcı bir transfer istediğini belirterek, "Benim için en önemli şey, istendiğimi hissettiğim ve takımda önemli bir rol alacağıma dair iyi sinyaller aldığım bir yerde olmak. Kiralık bir transfer değil de kalıcı bir transfer istiyorum. Sezon başı kampını geçireceğim bir takımda oynamak istiyorum. Geç katılınca takım arkadaşlarımı tanımam uzun sürüyor" açıklamasını yaptı.

DİĞER
Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu’nun hayatının konu olacağı filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti!
Can Yaman İtalya'da adeta para basıyor! Serveti 10 milyon doları buldu
Yeni Kim yeni Crespo! Jesus'un eski öğrencileri...
Özbek'ten üç bomba birden! Seçim sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev transfer operasyonu! Yönetime 8 isim verdi
F.Bahçe'ye bedava sağ bek! İngiltere'den geliyor
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
RADAR CEZASI NE KADAR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
'Ismael ile olmaz' dedi! Beşiktaş'a hoca önerdi: Biçilmiş kaftan 'Ismael ile olmaz' dedi! Beşiktaş'a hoca önerdi: Biçilmiş kaftan 07:49
Türkiye ihtimali çok zayıf Türkiye ihtimali çok zayıf 06:19
Sörloth imzaya doğru! Menajeri yeniden İstanbul'da Sörloth imzaya doğru! Menajeri yeniden İstanbul'da 00:54
F.Bahçe'ye Min-Jae piyangosu! Dev teklif yapıldı F.Bahçe'ye Min-Jae piyangosu! Dev teklif yapıldı 00:42
Trabzonspor'dan transferde Eren Elmalı resti! Trabzonspor'dan transferde Eren Elmalı resti! 00:32
Bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu... Bir devir resmen kapandı! Arda Turan ile 8 futbolcu... 00:18
Daha Eski
Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı! Alex'ten flaş Jorge Jesus paylaşımı! 00:18
Polonya geriye düştüğü maçta Galler'i devirdi! Polonya geriye düştüğü maçta Galler'i devirdi! 00:17
Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Bandırma mı İstanbul mu? Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Bandırma mı İstanbul mu? 00:17
Ve böyle açıklandı! Arda Güler'in bonservisi... Ve böyle açıklandı! Arda Güler'in bonservisi... 00:13
Finalissima'da kazanan Arjantin! Finalissima'da kazanan Arjantin! 00:13
Yeni Kim yeni Crespo! Jesus'un eski öğrencileri... Yeni Kim yeni Crespo! Jesus'un eski öğrencileri... 00:13