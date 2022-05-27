Fernando hamlesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda görüşmelerde bulunduğu Jorge Jesus'un, Ali Koç'tan orta sahaya da takviye istediği ifade edildi... Estoril'den Andre Franco ile ilgilenen sarı-lacivertliler, Antalyaspor'lu Fernando Lucas Martins'i de listesine aldı. Yönetimin, ocak ayında transfer edilen ve Süper Lig'de 17 maçta 4 gol+4 asist ile başarılı bir ikinci yarı geçiren Sambacı için ön görüşme yaptığı öğrenildi... Gremio, Sampdoria, Shakhtar Donetsk, Spartak Moskova ve Beijing Gouan'da forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha, 8 kez Brezilya Milli Takımı'nda yer aldı.