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Fernando hamlesi

Jorge Jesus'un Ali Koç'tan orta sahaya da takviye istediği ifade edildi... Estoril'den Andre Franco ile ilgilenen sarı-lacivertliler, Antalyaspor'lu Fernando Lucas Martins'i de listesine aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Fernando hamlesi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda görüşmelerde bulunduğu Jorge Jesus'un, Ali Koç'tan orta sahaya da takviye istediği ifade edildi... Estoril'den Andre Franco ile ilgilenen sarı-lacivertliler, Antalyaspor'lu Fernando Lucas Martins'i de listesine aldı. Yönetimin, ocak ayında transfer edilen ve Süper Lig'de 17 maçta 4 gol+4 asist ile başarılı bir ikinci yarı geçiren Sambacı için ön görüşme yaptığı öğrenildi... Gremio, Sampdoria, Shakhtar Donetsk, Spartak Moskova ve Beijing Gouan'da forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha, 8 kez Brezilya Milli Takımı'nda yer aldı.
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