FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

2018 yılından bu yana West Ham United formasını giyen Andriy Yarmolenko, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen takımdan ayrıldı.
2018 yılından bu yana West Ham United formasını giyen Andriy Yarmolenko, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen takımdan ayrıldı.
Ukraynalı yıldız menajeri Vadym Shablii aracılığıyla kendisine takım aramaya başlarken, çok flaş bir iddia gündemi sarstı.
SIK SIK GÜNDEME GELDİ
Shablii'nin Fenerbahçe kulübü ile temasa geçerek Yarmolenko'yu önerdiği ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcu da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.
32 yaşındaki Yarmolenko'nun, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği tutum ve Ukrayna'ya yardımlarından dolayı böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
Ukraynalı futbolcunun ismi geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı.
Şu ana kadar Sarı-Lacivertliler'in Ukraynalı futbolcuyla ilgili resmi bir transfer girişimi olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
Hücumun sağ kanadında ve forvet arkasında görev yapabilen Andriy Yarmolenko müthiş sol ayağıyla tanınan bir isim.
SOL AYAĞI ÇOK ETKİLİ BİR SİLAH
Dinamo Kiev forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız futbolcu 1 yıl sonra ise 20 milyon Euro'ya West Ham'ın yolunu tuttu.
83 MAÇA ÇIKTI 13 GOL ATTI
West Ham'da 86 maçta forma giyen Yarmolenko 13 gol atarken 6 da asist yaptı.
Bu sezon Premier Lig'de 19 maçta 1 kez rakip ağları havalandıran Ukraynalı yıldızın ismi bazı Bundesliga ve Serie A kulüpleri ile de anılıyor.
Yarmolenko'nun şu anki piyasa değeri 3.5 milyon Euro.
CSKA VAZGEÇMİYOR
Sezonun flaş isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın ısrarı sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, Rus kulübünün yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirirken, Başkan Ali Koç da Mert Hakan'ın takımda kalacağını açıklamıştı.
Ancak CSKA Moskova'nın Mert Hakan konusunda çok istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Ruslar bu kez 8 milyon Euro'luk bir teklifle masaya oturacak.