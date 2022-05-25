Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Fenerbahçe transfer haberleri: Takımın başına Jorge Jesus'u getirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları da başlamış oldu. Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler. Ukraynalı yıldız Yarmolenko için devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

2018 yılından bu yana West Ham United formasını giyen Andriy Yarmolenko, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen takımdan ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Ukraynalı yıldız menajeri Vadym Shablii aracılığıyla kendisine takım aramaya başlarken, çok flaş bir iddia gündemi sarstı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

SIK SIK GÜNDEME GELDİ

Shablii'nin Fenerbahçe kulübü ile temasa geçerek Yarmolenko'yu önerdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcu da kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

32 yaşındaki Yarmolenko'nun, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği tutum ve Ukrayna'ya yardımlarından dolayı böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Ukraynalı futbolcunun ismi geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Fenerbahçe ile anılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Şu ana kadar Sarı-Lacivertliler'in Ukraynalı futbolcuyla ilgili resmi bir transfer girişimi olmadığı ancak önümüzdeki günlerde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Hücumun sağ kanadında ve forvet arkasında görev yapabilen Andriy Yarmolenko müthiş sol ayağıyla tanınan bir isim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

SOL AYAĞI ÇOK ETKİLİ BİR SİLAH

Dinamo Kiev forması altında gösterdiği müthiş performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan yıldız futbolcu 1 yıl sonra ise 20 milyon Euro'ya West Ham'ın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

83 MAÇA ÇIKTI 13 GOL ATTI

West Ham'da 86 maçta forma giyen Yarmolenko 13 gol atarken 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Bu sezon Premier Lig'de 19 maçta 1 kez rakip ağları havalandıran Ukraynalı yıldızın ismi bazı Bundesliga ve Serie A kulüpleri ile de anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Yarmolenko'nun şu anki piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

CSKA VAZGEÇMİYOR

Sezonun flaş isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın ısrarı sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Sarı-Lacivertliler, Rus kulübünün yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirirken, Başkan Ali Koç da Mert Hakan'ın takımda kalacağını açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Yarmolenko hamlesi!

Ancak CSKA Moskova'nın Mert Hakan konusunda çok istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer uçağı havalanıyor! F.Bahçe'de Sörloth seferi
Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi...
Survivor'da elenen isim belli oldu!
Mehmet Büyükekşi kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? | TFF Başkanı olacağı iddia edilen Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi Fransa Açık'ta favoriler ikinci tura yükseldi 00:44
Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." Belözoğlu'dan Arda sözleri! "Çok iddialı olacak ama..." 00:18
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Yunan yıldız... 00:18
Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... Jesus'a yıldız hediyesi! Real Madrid'in rekor transferi... 00:18
TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" TFF'ye 17 maddelik flaş hakem raporu! "Güven duyulmuyor!" 00:17
Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı Muriqi transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı 00:17
Daha Eski
Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... Luis Suarez yeni adresini duyurdu! F.Bahçe... 00:17
Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! Arnavutköy Belediye 2. Lig'e yükseldi! 00:17
Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... Galatasaray'da 9 milyon Euro'luk rahatlama! 8 futbolcu... 00:17
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu! Tam 22 isim... 00:16
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:16
Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." Mesut Özil'e Almanya'dan sert eleştiri! "Oynasa da oynamasa da..." 00:16