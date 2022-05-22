Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Camiayı birleştirdik

İsmail Kartal: Camiayı birleştirdik

Fenerbahçe'deki son maçına çıkan İsmail Kartal, "Rakibimizin durumu ortada. İyi başladık. Bir oyuncuları atılınca işimiz kolaylaştı. Çok yüksek tempoda oynamasak da farklı kazanmasını bildik. Oyuncuarımı tebrik ediyorum" dedi. Kartal geleceğiyle ilgili olarak ise, "5.5 aylık süre içinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi algılayarak bizi yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlara istediklerini verdiğimizi düşünüyorum. Camiamızının birleşmesini sağladık. Bunları hayal ederek göreve başlamıştım. Başardığımı düşünüyorum. Bugün itibarıyla görevim bitti. İlk gün nerdeysem bugün de aynı yerdeyim. Bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçe için de benim için de hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
İsmail Kartal: Camiayı birleştirdik

Fenerbahçe'deki son maçına çıkan İsmail Kartal, "Rakibimizin durumu ortada. İyi başladık. Bir oyuncuları atılınca işimiz kolaylaştı. Çok yüksek tempoda oynamasak da farklı kazanmasını bildik. Oyuncuarımı tebrik ediyorum" dedi. Kartal geleceğiyle ilgili olarak ise, "5.5 aylık süre içinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi algılayarak bizi yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlara istediklerini verdiğimizi düşünüyorum. Camiamızının birleşmesini sağladık. Bunları hayal ederek göreve başlamıştım. Başardığımı düşünüyorum. Bugün itibarıyla görevim bitti. İlk gün nerdeysem bugün de aynı yerdeyim. Bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçe için de benim için de hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

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