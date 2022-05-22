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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Fenerbahçe spor haberleri: Portekiz basını, 67 yaşındaki teknik adamın 7 milyon Euro'ya imza attığını duyurdu. Portekizli antrenör, şimdiden çalışmalara başladı. Jesus, Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi Benfica'yı mercek altına aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus konusundaki sessizliğini korumaya devam ederken, Portekiz'den her gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Önceki gün A Bola, sarı-lacivertli yöneticilerin 67 yaşındaki teknik adam ile Lizbon'da bir araya gelerek anlaştığını yazarken dün de Record'da yer alan haberde Portekizli çalıştırıcının imzayı attığı duyuruldu. Başkan Ali Koç'un uzun görüşmeler sonunda ikna ettiği Jorge Jesus ve ekibine 1 senelik sözleşme için 7 milyon Euro (117,6 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Başkan Ali Koç'un uzun görüşmeler sonunda ikna ettiği Jorge Jesus ve ekibine 1 senelik sözleşme için 7 milyon Euro (117,6 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin ikinci olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanmasıyla Jesus ile yaptığı anlaşma geçerli hale geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Şimdiden kolları sıvayan Portekizli hocanın, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi olan eski takımı Benfica'yı mercek altına aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Jesus'un haftaya özel uçakla İstanbul'a geleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

RAPORUNU HAZIRLADI

Sarı-lacivertli takım hakkında detaylı bir rapor hazırlatan başarılı teknik direktörün, transfer konusunda da ekibiyle birlikte geniş bir listesi olduğu gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Jesus'un özellikle forvet mevkine tecrübeli ve kariyerli en az iki takviye istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

KİMDİR?

1954 doğumlu Jorge Jesus, futbolculuk kariyerine 1973'te başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Sporting, Farense, Benfica ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

67 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde; Braga, Vitoria Guimaraes, Sporting CP, Benfica ve Flamengo gibi takımları çalıştırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

32 yıllık teknik direktörlük yaşamına 16 kupa sığdırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Jesus'un Suudi Arabistan Süper Kupası, Portekiz Süper Kupası ve Brezilya Süper Kupası gibi başarıları bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

32 YILDA 16 KUPA

TAKIM MAÇ PUAN ORT.

Benfica.................83.................. 2.11

Flamengo.............50.................. 2.42

Al-Hilal.................20.................. 2.45

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus Benfica maçına çalışıyor!

Sporting...............158................ 2.07

Benfica.................321................ 2.27

Braga....................47.................. 1.74

Belenenses...........63.................. 1.46

Leiria ....................28.................. 1.61

Moreirense ..........7.................... 1.29

V.Guiamaraes......21.................. 1.29

V.Setubal .............19.................. 0.89

Estrela ..................17.................. 1.53

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