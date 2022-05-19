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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray, U19 Gelişim Ligi'nin 28. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşma sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray cephesi maçın ardından sevincini coşkuyla kutladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Arda Turan ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in o görüntüleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:05
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Kritik müsabakadan 2-1 galip ayrılan taraf konuk ekip Galatasaray oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar, 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Sarı-kırmızılılar maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Müsabakanın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

19 MAYIS'I UNUTMADILAR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızları müsabaka öncesi sahaya ortak bir pankartla çıktı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hatırlatan pankartta, "Büyük Atatürk! Çocukların senin izinde, ilelebet!" notu düşüldü.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

ARDA TURAN TRİBÜNDE
Kritik mücadeleyi izleyenler arasında Galatasaray kaptanı Arda Turan da vardı. Arda Turan'ın görüntüsü dikkat çekti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

SEMİH ŞENTÜRK İLE BİRLİKTE İZLEDİ
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımın gençlerini yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Tecrübeli futbolcu, müsabakayı Semih Şentürk'le birlikte tribünde izledi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'ın tribündeki tavırları dikkat çekti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Tecrübeli futbolcu tribünde oldukça neşeli görüldü.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

ARDA GÜLER TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Galatasaray ile oynanan derbide eski takım arkadaşlarını takip etti.

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