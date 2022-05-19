Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o görüntüler dikkat çekti! Arda Turan ve Arda Güler...

Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi'nin 28. haftasının erteleme maçında Galatasaray'la karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi'nin 28. haftasının erteleme maçında Galatasaray'la karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynananan derbi büyük bir heyecana sahne oldu.
Zorlu müsabakaya Fenerbahçe taraftarı ilgisini gösterdi.
Kritik müsabakadan 2-1 galip ayrılan taraf konuk ekip Galatasaray oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar, 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi.
Sarı-kırmızılılar maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
Müsabakanın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.
19 MAYIS'I UNUTMADILAR
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızları müsabaka öncesi sahaya ortak bir pankartla çıktı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hatırlatan pankartta, "Büyük Atatürk! Çocukların senin izinde, ilelebet!" notu düşüldü.
ARDA TURAN TRİBÜNDE
Kritik mücadeleyi izleyenler arasında Galatasaray kaptanı Arda Turan da vardı. Arda Turan'ın görüntüsü dikkat çekti.
SEMİH ŞENTÜRK İLE BİRLİKTE İZLEDİ
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı takımın gençlerini yalnız bırakmadı.
Tecrübeli futbolcu, müsabakayı Semih Şentürk'le birlikte tribünde izledi.
NEŞELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan'ın tribündeki tavırları dikkat çekti.
Tecrübeli futbolcu tribünde oldukça neşeli görüldü.
ARDA GÜLER TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Galatasaray ile oynanan derbide eski takım arkadaşlarını takip etti.