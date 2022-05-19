Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Mesut Özil'den sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Fenerbahçeli Mesut Özil'den sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivetlilerde kadro dışı bırakılan ve geleceği merak konusu olan Mesut Özil ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçeli Mesut Özil'i yeni durağının, beklenmedik bir ye alması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 14:40
Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un üzerini çizdiği isimlerden olan Mesut Özil, kariyerine Endonezya Ligi'nde devam edebilir.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Bu sezon devre arasında takımına Mesut Özil'i getirmeyi vaad eden Endonezyalı iş adamı Rudy Salim, Türkiye'de haber olmuştu.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Cilegon isimli kulüp, 34 yaşındaki yıldıza müthiş bir teklif yaptı ancak "Daha sonra konuşalım" cevabı aldı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

DİL ÖĞRENMEYE BİLE BAŞLADI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Mesut Özil'in de Twitter hesabından Endonezya videosu paylaşması akıllara Rudy Salim'i getirdi.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan tecrübeli futbolcu, "Endonezya seyahatim için sabırsızlanıyorum.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Jakarta yakında görüşürüz" ifadelerini Endonezya dilinde kullandı.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Meksika ve Amerika'yla da ismi anılan Mesut Özil'in menajeri ve avukatı Erkut Söğüt, Radyospor'a konuşmuş ve transfer konusunda son olarak şunları söylemişti:

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

"Herhangi bir değişiklik yok.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Meksika'daki bir kulüpte hissesi var.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Şu anda da düşüncesi değişmedi. Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de.

Fenerbahçeli Mesut Özil'de sürpriz transfer! Endonezya Ligi'ne mi gidiyor?

Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak."

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