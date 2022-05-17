Haberler Fenerbahçe Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Transferin gözdesi konumunda bulunan Luis Suarez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği dünyaca ünlü yıldıza, ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray da talip oldu. İspanyol basını, 2 kulübün Luis Suarez cephesiyle istişarelerde bulunduğunu iddia etti ve deneyimli golcünün transfer şartlarını açıkladı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 14:05
BURAK ŞENTÜRK
Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

İspanyol ekibi Atletico Madrid'e veda eden Luis Suarez'in yeni adresi merak ediliyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Deneyimli golcünün 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek ve başka bir takımla kontrat imzalama hakkına sahip olacak.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması santrfor arayışlarında olan kulüplerin iştahını kabartıyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu takımların başında gelen Fenerbahçe, bir süredir Luis Suarez'in transferi için uğraş veriyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

TEKLİF HAZIRLANDI!
İspanya'ya giden Fenerbahçe yönetimi, Suarez'in menajeriyle Madrid'de bir görüşme gerçekleşti.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Teklifini hazırlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Uruguaylı yıldoza 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Kanarya'nın yıllık 3.5 milyon euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklifi hazırlığında olduğu kaydediliyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Öte yandan bonservisi elinde olan Luis Suarez'e 3 milyon euro da imza parası verilmesi kararlaştırıldı.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Deneyimli yıldızın bu teklife vereceği cevap merak konusu olmuşken transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

TRANSFER ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI!
Öte yandan Suarez'in transfer şartları da ortaya çıktı.

İşte detaylar...

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

- ÜST SEVİYEDE KALMAK İSTİYOR!
2022 Katar Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla boy göstermek isteyen 35 yaşındaki futbolcu, rekabet gücü yüksek seviyede bir ligde forma giymeye sıcak bakıyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

MLS ve Katar Ligi'nden de ciddi teklifler alan golcü futbolcu, Avrupa'ya öncelik vermiş durumda.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

İspanyol basını, Luis Suarez'in önemli hedefleri bulunan ve kendini kahraman gibi hissedeceği bir Avrupa kulübüne transfer olmak istediğini vurguladı.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

- ÇOCUKLARI HAYALİ
Kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Luis Suarez'in, 2022'deki Katar Dünya Kupası onun son şampiyonası olacak.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

İlk kez 3 çocuğunun seyirci olarak aynı zamana denk gelmesi, Luis Suarez'in en büyük motivasyonu olacak.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

3 çocuğu, babalarını en yüksek seviyedeki futbol turnuvasında canlı ve direkt olarak izleyebilecek.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu anları yaşayabilmek Uruguay Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu için büyük önem taşıyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

- KONTRAT SÜRESİ
Luis Suarez'in bir sonraki sözleşmesini tek bir sezon için imzalamayı düşündüğünü ve ardından nasıl hissettiğini görmeyi bekleyeceği ifade edildi.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

- AİLE PLANI
Luis Suarez hangi takıma transfer olursa olsun, eşi Sofia ve 3 çocuğuyla birlikte hareket edecek.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu nedenle teklif yapacak kulübün aile projesiyle birlikte bir sunum yapması gerekliliği bulunuyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Transferde yeni adresi merak edilen Luis Suarez'e Süper Lig'in 3 devi haricinde Avrupa'dan birçok takım ilgi gösteriyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Uruguaylı futbolcu transferde Sevilla, Inter ve Aston Villa'nın yakın takibinde bulunuyor.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu sezon İspanya La Liga'da 34 maça çıkan Luis Suarez 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

Dünyaca ünlü golcü kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi takımların formasını giydi.

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