Luis Suarez transferinde dev yarış! Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş ve Galatasaray...

İspanyol ekibi Atletico Madrid'e veda eden Luis Suarez'in yeni adresi merak ediliyor.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'e veda eden Luis Suarez'in yeni adresi merak ediliyor.
Deneyimli golcünün 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek ve başka bir takımla kontrat imzalama hakkına sahip olacak.
Yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek olması santrfor arayışlarında olan kulüplerin iştahını kabartıyor.
Bu takımların başında gelen Fenerbahçe, bir süredir Luis Suarez'in transferi için uğraş veriyor.
TEKLİF HAZIRLANDI!
İspanya'ya giden Fenerbahçe yönetimi, Suarez'in menajeriyle Madrid'de bir görüşme gerçekleşti.
Teklifini hazırlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Uruguaylı yıldoza 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
Kanarya'nın yıllık 3.5 milyon euro'dan 2 sezonluk sözleşme teklifi hazırlığında olduğu kaydediliyor.
Öte yandan bonservisi elinde olan Luis Suarez'e 3 milyon euro da imza parası verilmesi kararlaştırıldı.
Deneyimli yıldızın bu teklife vereceği cevap merak konusu olmuşken transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşandı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE!
Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Suarez için ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.
İspanyol basınında yer alan haberde, bu iki kulübün Luis Suarez cephesiyle transfer konusunda istişarede bulunduğu bil
dirildi.
Söz konusu haberde dünyaca ünlü futbolcuya Avrupa'dan başka talipler de olduğu kaydedildi.
TRANSFER ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI!
Öte yandan Suarez'in transfer şartları da ortaya çıktı.
İşte detaylar...
- ÜST SEVİYEDE KALMAK İSTİYOR!
2022 Katar Dünya Kupası'nda Uruguay formasıyla boy göstermek isteyen 35 yaşındaki futbolcu, rekabet gücü yüksek seviyede bir ligde forma giymeye sıcak bakıyor.
MLS ve Katar Ligi'nden de ciddi teklifler alan golcü futbolcu, Avrupa'ya öncelik vermiş durumda.
İspanyol basını, Luis Suarez'in önemli hedefleri bulunan ve kendini kahraman gibi hissedeceği bir Avrupa kulübüne transfer olmak istediğini vurguladı.
- ÇOCUKLARI HAYALİ
Kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Luis Suarez'in, 2022'deki Katar Dünya Kupası onun son şampiyonası olacak.
İlk kez 3 çocuğunun seyirci olarak aynı zamana denk gelmesi, Luis Suarez'in en büyük motivasyonu olacak.
3 çocuğu, babalarını en yüksek seviyedeki futbol turnuvasında canlı ve direkt olarak izleyebilecek.
Bu anları yaşayabilmek Uruguay Milli Takım tarihinin en golcü oyuncusu için büyük önem taşıyor.
- KONTRAT SÜRESİ
Luis Suarez'in bir sonraki sözleşmesini tek bir sezon için imzalamayı düşündüğünü ve ardından nasıl hissettiğini görmeyi bekleyeceği ifade edildi.
- AİLE PLANI
Luis Suarez hangi takıma transfer olursa olsun, eşi Sofia ve 3 çocuğuyla birlikte hareket edecek.
Bu nedenle teklif yapacak kulübün aile projesiyle birlikte bir sunum yapması gerekliliği bulunuyor.
Transferde yeni adresi merak edilen Luis Suarez'e Süper Lig'in 3 devi haricinde Avrupa'dan birçok takım ilgi gösteriyor.
Uruguaylı futbolcu transferde Sevilla, Inter ve Aston Villa'nın yakın takibinde bulunuyor.
Bu sezon İspanya La Liga'da 34 maça çıkan Luis Suarez 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Dünyaca ünlü golcü kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi takımların formasını giydi.