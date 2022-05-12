FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, görüşmelere noktayı önümüzdeki hafta koymayı planlıyor.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, görüşmelere noktayı önümüzdeki hafta koymayı planlıyor.
Jesus'un ya da bir yardımcısının haftaya son pazarlıklar için İstanbul'a geleceği bildirildi.
Burada yapılacak görüşmede detaylar masaya gelecek. Uzlaşılması durumunda artık resmi açıklamanın yapılması ve devamında imzaların atılması bekleniyor.