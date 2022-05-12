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FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için artık geri sayıma geçildi... Sarı-lacivertlilerin artık detayları konuştuğu dünyaca ünlü teknik direktörün haftaya İstanbul’a geleceği belirtildi. Son pazarlığın ardından imzaların atılması bekleniyor. İşte Jorge Jesus'un Kanarya'ya maliyeti...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, görüşmelere noktayı önümüzdeki hafta koymayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Jesus'un ya da bir yardımcısının haftaya son pazarlıklar için İstanbul'a geleceği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Burada yapılacak görüşmede detaylar masaya gelecek. Uzlaşılması durumunda artık resmi açıklamanın yapılması ve devamında imzaların atılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

PRENSİPTE ANLAŞILDI
Hafta başında UEFA Kulüpler Birliği toplantısı için Madrid'e giden başkan Ali Koç ile Selahattin Baki'nin burada Jesus ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Yapılan konuşmanın olumlu geçtiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Jesus'un birinci tercihi Flamengo'ya dönmekti. Ancak Brezilya ekibinin onu düşünmemesi planını bozdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in yaptığı olumsuz açıklamanın ardından Jesus'un Fenerbahçe'yi daha fazla bekletmeyerek 'evet' dediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

MALİYETİ NE KADAR?
Jorge Jesus yıllık 7 milyon euro ile masaya oturmuştu. 4 milyon euro ücreti kabul ettiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Portekizli hocanın kontratında 1.5'ar milyon euro tutarında şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi yer alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Yardımcıları için 2.5 milyon euro talep etmişti. Onda da 1.5 mıiyon euro'ya uzlaşıldığı konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Sözleşme süresi ise minimum 2 ya da 3 yıllık olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

MESUT İÇİN BİR ŞANS!
Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlarda '9.5 numara' ile oynamasının, Mesut Özil için bir şans olduğu belirtildi...

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Çift forvet oynatan Portekizli teknik adam, birinci forveti uzun boylu ve defansı dağıtan, ikinci forveti ise boşlukları dolduran isimlerden seçiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Ancak başkan Ali Koç'un Mesut Özil'i gözden çıkardığı iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus İstanbul'a geliyor! Maliyeti belli oldu

Jesus imza atarsa Mesut için son karar onun da görüşü alındıktan sonra verilecek.

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