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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, salonda bir üyenin eski divan başkanı Vefa Küçük aleyhine yaptığı konuşma sonrası gerginlik yaşandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:15
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Engin Turan, Vefa Küçük'ün aleyhinde yaptığı konuşma sonrasında salonda gerginlik çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Turan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Ferruh Manav'ı rahmetle anıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Vefa Küçük'ü ona yaptığı divandaki uygulamalarını reddediyorum, onu konuşturmamıştır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Hangi ruh haliyle burada oturuyor, şaşırıyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Turan'ın bu sözlerinin ardından divan üyeleri tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Bu arada Fenerbahçe'nin konsolide sonu denetim kurulu raporları ve borç rakamlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Buna göre 28 Mayıs veya 4 Haziran'da gerçekleştirilecek mali genel kurulda rakamlar açıklanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu toplantısında, kulübün 1907'deki kuruluşundan bu tarihe kadar aldığı kupalar da sergilendi.

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