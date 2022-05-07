FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Vefa Küçük gerginliği!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üyenin eski divan başkanı Vefa Küçük'e söylediği sözler sonrasında salonda gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üyenin eski divan başkanı Vefa Küçük'e söylediği sözler sonrasında salonda gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.
İşte divan kurulunda yaşananlar...
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Engin Turan, Vefa Küçük'ün aleyhinde yaptığı konuşma sonrasında salonda gerginlik çıktı.
Turan, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Ferruh Manav'ı rahmetle anıyorum.
Vefa Küçük'ü ona yaptığı divandaki uygulamalarını reddediyorum, onu konuşturmamıştır.
Hangi ruh haliyle burada oturuyor, şaşırıyorum.
Turan'ın bu sözlerinin ardından divan üyeleri tepki gösterdi.
Bu arada Fenerbahçe'nin konsolide sonu denetim kurulu raporları ve borç rakamlarının açıklanacağı tarih de duyuruldu.
Buna göre 28 Mayıs veya 4 Haziran'da gerçekleştirilecek mali genel kurulda rakamlar açıklanacak.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu toplantısında, kulübün 1907'deki kuruluşundan bu tarihe kadar aldığı kupalar da sergilendi.