Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Bir süredir Zenit'in golcü futbolcusu Artem Dzyuba'nın peşinde olan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi geldi.
Bir süredir Zenit'in golcü futbolcusu Artem Dzyuba'nın peşinde olan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi geldi.
Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin listesinde birçok yıldız bulunuyor.
Golcü rotasyonunda sorun yaşamamak isteyen Kanarya, hücum bölgesini kaliteli isimlerle güçlendirmek istiyor.
Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapacak olan yönetim, transfer radarında bulunan Artem Dzyuba'da fırsatı yakaladı.
Doğrudan katkı vereceği düşünülen deneyimli santrforun sezon sonunda boşa çıkması Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.
Yıldız ismin son durumu yakından takip edilirken transferde sevindirici bir gelişme yaşandı.
TAKIMDA KALMAK İSTEMİYOR!
Rus medyasından RT'nin haberine Artem Dzyuba, Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılacak.
Söz konusu haberde, yıldız golcünün takımda kalmak istemediği ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
Şimdiden birçok kulübün radarında olan Dzyuba'ya, Rusya ve Avrupa'dan talipler olduğu ifade edildi.
KARİYERİNDE RUSYA DIŞINA ÇIKMADI!
Rusya'da çeşitli kulüplerde boy gösteren başarılı oyuncu, kariyeri süresince şimdiye kadar ülke dışına çıkmadı.
Sezon sonunda Zenit'ten ayrılması beklenen Artem Dzyuba'nın, Avrupa'da başka bir ligde forma giymeye sıcak bakabileceği bildirildi.
Santrfor mevkisine nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.
Enner Valencia'nın düşen formu sonrası ayrılığa sıcak bakan sarı-lacivertli kurmayların rotayı bonservisini elinde bulunduran Artem Dzyuba'ya çevirebileceği kaydedildi.
2015 yılından beri Zenit'te forma giyen deneyimli hücum oyuncusu, bu sezon forma giydiği 36 maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Zenit'teki performansıyla göz kamaştıran Dzyuba, takımdaki kariyerinde 4 lig şampiyonluğu yaşadı.