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Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Son dakika spor haberi: Hücum hattına takviye yapmak için hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'ye transfer müjdesi geldi. Enner Valencia'ya Meksika'dan gelen teklifler sonrası arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler transferde somut adımlar atmaya başlıyor. Kadrosunu nokta atışı bir yıldızla güçlendirmek isteyen Kanarya, Artem Dzyuba'yı kadrosuna katmak istiyor. Bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu golcü futbolcu transferle ilgili kararını verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 19:56
BURAK ŞENTÜRK
Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Bir süredir Zenit'in golcü futbolcusu Artem Dzyuba'nın peşinde olan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi geldi.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerin listesinde birçok yıldız bulunuyor.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Golcü rotasyonunda sorun yaşamamak isteyen Kanarya, hücum bölgesini kaliteli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapacak olan yönetim, transfer radarında bulunan Artem Dzyuba'da fırsatı yakaladı.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Doğrudan katkı vereceği düşünülen deneyimli santrforun sezon sonunda boşa çıkması Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Yıldız ismin son durumu yakından takip edilirken transferde sevindirici bir gelişme yaşandı.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

TAKIMDA KALMAK İSTEMİYOR!
Rus medyasından RT'nin haberine Artem Dzyuba, Zenit ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılacak.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Söz konusu haberde, yıldız golcünün takımda kalmak istemediği ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Şimdiden birçok kulübün radarında olan Dzyuba'ya, Rusya ve Avrupa'dan talipler olduğu ifade edildi.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

KARİYERİNDE RUSYA DIŞINA ÇIKMADI!
Rusya'da çeşitli kulüplerde boy gösteren başarılı oyuncu, kariyeri süresince şimdiye kadar ülke dışına çıkmadı.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Sezon sonunda Zenit'ten ayrılması beklenen Artem Dzyuba'nın, Avrupa'da başka bir ligde forma giymeye sıcak bakabileceği bildirildi.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Santrfor mevkisine nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip ediyor.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Enner Valencia'nın düşen formu sonrası ayrılığa sıcak bakan sarı-lacivertli kurmayların rotayı bonservisini elinde bulunduran Artem Dzyuba'ya çevirebileceği kaydedildi.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

2015 yılından beri Zenit'te forma giyen deneyimli hücum oyuncusu, bu sezon forma giydiği 36 maçta 13 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Artem Dzyuba'dan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!

Zenit'teki performansıyla göz kamaştıran Dzyuba, takımdaki kariyerinde 4 lig şampiyonluğu yaşadı.

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