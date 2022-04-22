FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine katmak için uğraş verdiği Reims'in sol kanat oyuncusu için Fransız devi devreye girdi.
Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine katmak için uğraş verdiği Reims'in sol kanat oyuncusu için Fransız devi devreye girdi.
Sarı-lacivertliler, Reims'in 26 yaşındaki yıldızı Ghislain Konan'ı transfer etmek istemiş ancak ekonomik nedenlerle transfer rafa kalkmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı yıldız oyuncunun Lyon ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Lyon'un Konan transferini bitirmek için oldukça cazip bir teklif hazırlığında olduğu Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Lyon'un Chelsea'den kiraladığı Emerson'un takımda kalmayacağı kesinleşince kulüp farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Ghislain Konan'ın Fransa'da mutlu olduğu ve Ligue 1'de kalmak istediği belirtildi.
Fildişi Milli Takımı'nda da forma giyen Konan bu sezon 27 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 3 asiste imza attı.
Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Konan, 2018 yılından beri Reims forması giyiyor. Yıldız futbolcu 2018 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten Reims'e 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.