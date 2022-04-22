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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ghislain Konan'ın Olympique Lyon'la görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 08:15
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Fenerbahçe'nin devre arasında renklerine katmak için uğraş verdiği Reims'in sol kanat oyuncusu için Fransız devi devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Sarı-lacivertliler, Reims'in 26 yaşındaki yıldızı Ghislain Konan'ı transfer etmek istemiş ancak ekonomik nedenlerle transfer rafa kalkmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı yıldız oyuncunun Lyon ile görüşmelere başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Lyon'un Konan transferini bitirmek için oldukça cazip bir teklif hazırlığında olduğu Avrupa basınında da geniş yer buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Lyon'un Chelsea'den kiraladığı Emerson'un takımda kalmayacağı kesinleşince kulüp farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Ghislain Konan'ın Fransa'da mutlu olduğu ve Ligue 1'de kalmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Fildişi Milli Takımı'nda da forma giyen Konan bu sezon 27 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 3 asiste imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin gözdesi Ghislain Konan Lyon yolunda!

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Konan, 2018 yılından beri Reims forması giyiyor. Yıldız futbolcu 2018 yılında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten Reims'e 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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