Haberler Fenerbahçe Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi mağlup etti. Sarı lacivertlilerde iyi bir maç çıkaran Altay Bayındır'ın 'su şişesi' ilgi odağı oldu. İşte o görüntü ve yorumlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:33
Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın kurtarışlarının sırrı ortaya çıktı. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu.

Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Altay Bayındır'ın olduğu iddia edilen su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti. Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarak rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.

Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başlandı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleyemiyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.

Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe karşısındaki kurtarışlarıyla da dikkat çekti. Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı.

Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Fenerbahçe kalesinin değişmez ismi olan Altay Bayındır penaltılar yaptığı kurtarışlarla da öne çıkıyor. Bayındır'ın bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 19 maçta forma girdi. Kalesini 7 maçta gole kapatan genç oyuncu 17 gole engel olamadı. Takvim'in haberine göre Altay Bayındır 2021-22 sezonunda 3 penaltı atışından 1 tanesini kurtarırken diğer 2 atışı kalesinde gol olarak gördü.

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