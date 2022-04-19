Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Fenerbahçe kalesinin değişmez ismi olan Altay Bayındır penaltılar yaptığı kurtarışlarla da öne çıkıyor. Bayındır'ın bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 19 maçta forma girdi. Kalesini 7 maçta gole kapatan genç oyuncu 17 gole engel olamadı. Takvim'in haberine göre Altay Bayındır 2021-22 sezonunda 3 penaltı atışından 1 tanesini kurtarırken diğer 2 atışı kalesinde gol olarak gördü.