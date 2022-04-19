Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın kurtarışlarının sırrı ortaya çıktı. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu.
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır'ın kurtarışlarının sırrı ortaya çıktı. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sosyal medyaya düşen bir görüntü çok konuşuldu.
Altay Bayındır'ın olduğu iddia edilen su şişesinde Göztepeli oyuncuların penaltı istatistiğinin olması dikkat çekti. Genç eldivenin her maç öncesi olası penaltı atışları için şişeye yapıştırdığı taktik kağıdına bakarak rakip futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini kestirmeye çalıştığı öğrenildi.
Görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada kullanıcılar arasında tartışılmaya başlandı. Kimi kullanıcılar Altay'ın maç öncesi rakibini çalışmasını ve bu taktiği kullanmasını överken bazı kullanıcılar da '3 futbolcunun hangi köşeyi tercih edeceğini ezberleyemiyor mu?' diyerek eleştiride bulundu.
Sarı lacivertlilerin genç file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe karşısındaki kurtarışlarıyla da dikkat çekti. Özellikle maçın ilk yarısında takımı 1-0 öndeyken çok kritik 2 kurtarışa imza atan Altay, taraftarından alkış aldı.
Fenerbahçe kalesinin değişmez ismi olan Altay Bayındır penaltılar yaptığı kurtarışlarla da öne çıkıyor. Bayındır'ın bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 19 maçta forma girdi. Kalesini 7 maçta gole kapatan genç oyuncu 17 gole engel olamadı. Takvim'in haberine göre Altay Bayındır 2021-22 sezonunda 3 penaltı atışından 1 tanesini kurtarırken diğer 2 atışı kalesinde gol olarak gördü.