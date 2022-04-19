Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike hastalığı sonrası mesaj yağmuruna tutuldu! O video...

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Emmanuel Emenike, kısa süre önce sosyal paylaşım sitesinden hastanede yatar vaziyette olduğu bir video paylaşmıştı. Emenike, hastanede olmasının sebebini açıklamamıştı.
Emenike, video açıklamasında "Allah'ım beni koru. Acı bana, daha fazlasını kalbim artık taşıyamıyor." demişti. Eski golcü, videoyu kısa süre içinde kaldırmıştı.
EMENIKE İÇİN NİJERYA AYAĞA KALKTI
Bu paylaşımın ardından Emenike'ye arkadaşları destek çıktı. Futbolu bırakmasına karşın halihazırda Nijerya milli takımının en golcü ismi olan Emenike'ye, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Okocha olmak üzere ünlü futbolcular destek oldu.