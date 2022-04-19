Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike hastalığı sonrası mesaj yağmuruna tutuldu! O video...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike hastalığı sonrası mesaj yağmuruna tutuldu! O video...

Bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike, zor günler geçiriyor. Kısa süre önce sosyal paylaşım sitesinden kısa bir video paylaşımı yapan Nijeryalı golcü, sebebini açıklamadığı bir hastalıktan dolayı hastanede yatıyor. Emenike'nin bu rahatsızlığı sonrası Nijerya'nın ünlü yıldızları, adeta seferber oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 10:45 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 10:46
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike hastalığı sonrası mesaj yağmuruna tutuldu! O video...

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Emmanuel Emenike, kısa süre önce sosyal paylaşım sitesinden hastanede yatar vaziyette olduğu bir video paylaşmıştı. Emenike, hastanede olmasının sebebini açıklamamıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike hastalığı sonrası mesaj yağmuruna tutuldu! O video...

Emenike, video açıklamasında "Allah'ım beni koru. Acı bana, daha fazlasını kalbim artık taşıyamıyor." demişti. Eski golcü, videoyu kısa süre içinde kaldırmıştı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike hastalığı sonrası mesaj yağmuruna tutuldu! O video...

EMENIKE İÇİN NİJERYA AYAĞA KALKTI
Bu paylaşımın ardından Emenike'ye arkadaşları destek çıktı. Futbolu bırakmasına karşın halihazırda Nijerya milli takımının en golcü ismi olan Emenike'ye, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Okocha olmak üzere ünlü futbolcular destek oldu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe maçından ilginç görüntü! Altay Bayındır...
Fenerbahçeli yöneticiden Kartal sözleri! "Can feda"
Ramazan Bayramı ne zaman?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
19 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bursaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Bursaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:16
Yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli... Yeni adresi belli oluyor! Bonservis bedeli... 11:14
Denizlispor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Denizlispor - İstanbulspor maçı saat kaçta? 11:08
Emenike hastaneden video paylaştı Nijerya ayağa kalktı! O mesajlar... Emenike hastaneden video paylaştı Nijerya ayağa kalktı! O mesajlar... 10:44
Beşiktaş'a İngiltere'den bedava kanat! Beşiktaş'a İngiltere'den bedava kanat! 10:26
Liverpool - Manchester United maçı ne zaman? Liverpool - Manchester United maçı ne zaman? 09:37
Daha Eski
Usta yazarlardan Domenec Torrent'e sert sözler! Usta yazarlardan Domenec Torrent'e sert sözler! 09:31
Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 09:30
Fenerbahçeli yöneticiden Kartal sözleri! "Can feda" Fenerbahçeli yöneticiden Kartal sözleri! "Can feda" 09:22
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! 09:10
Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 09:07
FENERBAHÇE - SHAKHTAR MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE - SHAKHTAR MAÇI CANLI İZLE 07:44