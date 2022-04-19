Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike hastalığı sonrası mesaj yağmuruna tutuldu! O video...

EMENIKE İÇİN NİJERYA AYAĞA KALKTI

Bu paylaşımın ardından Emenike'ye arkadaşları destek çıktı. Futbolu bırakmasına karşın halihazırda Nijerya milli takımının en golcü ismi olan Emenike'ye, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Okocha olmak üzere ünlü futbolcular destek oldu.