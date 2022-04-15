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Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar bombası!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınına yansıyan habere göre, 4 futbolcusuyla yolları ayırmayı planlayan Kanarya Aboubakar'a kancayı taktı. İşte Fenerbahçe'nin yıldız golcüye sunacağı teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 08:59
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar bombası!

Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik aldı. Sarı lacivertliler bir yandan hoca arayışlarını sürdürürken diğer yandan da transfer için çalışmalarına devam ediyor.

Fransız basını bu doğrultuda Fenerbahçe ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haberde; Luiz Gustavo, Tisserand, Jose Sosa ve Mesut Özil ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin Aboubakar için Milan ile yarıştığı yazıldı.

Fenerbahçe'nin Aboubakar için yıllık 2.5 milyon Euro teklif edeceği belirtildi.

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