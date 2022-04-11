Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi

Koca 90 dakikada kaleci Altay'ı zorlayan pozisyon olmadı. İsmail Kartal'la 2.lik koltuğuna oturdular. Sarı-lacivertliler için her şey güzel ama bir şey var. Mert Hakan kabiliyetli, takım için de faydalı ama rakiple, hakemle oynamasın bir de artistlik yapmasın bir gün birine çatar yanar. Özellikle rakibi tahrik etmesin. Sen rakip defansa arkan dönük oynuyorsun onun için onlarla iyi geçin.

Yıllardır hakem hakem diyoruz. Derbiler öyle böyle zordur yani 5 yıldızlı maçtır. Hakemin biri çıktı tıkır tıkır yönetti, noldu? Bu ülkede o papaz hakemler neler yaptılar. TFF, hakem konusunda doğru iş yaptı ama bence şu ana kadar yüzde 70'ini yaptı, 30'u daha kaldı. Onu da yaparsa Türk futbolu 15-20 yıl zaman kazanır. Çünkü çürümüş artık koku çıkan bu hakem alemini kökünden değiştirmek zamanı geçti bile. Kim bilir o papazların ve görsel ve yazılı medyadaki yandaşları hakem hata yapsa da biraz geçirsek diye ne dua etmişlerdir. Allah doğrunun yanındadır. Sağı solu oynananın değil.