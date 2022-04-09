Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde Bülent Timurlenk, Sabah'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

1- İki kulübün yüzyıllık rekabetinde puan tablosundaki yerlerinin önemi yok. Ancak her derbi öncesi, kendisi ve sonrasıyla bir romandır. Yarın 20.30'da Türkiye'de bir kez daha hayat duracak. Maç öncesi iki tarafın da eksileri ve artıları var