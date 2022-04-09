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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde de usta yazar Bülent Timurlenk çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Timurlenk'in 10 maddelik değerlendirmesi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 07:00
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde Bülent Timurlenk, Sabah'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

1- İki kulübün yüzyıllık rekabetinde puan tablosundaki yerlerinin önemi yok. Ancak her derbi öncesi, kendisi ve sonrasıyla bir romandır. Yarın 20.30'da Türkiye'de bir kez daha hayat duracak. Maç öncesi iki tarafın da eksileri ve artıları var

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

2- F.Bahçe, maça sakat ve cezalı problemi olmadan çıkacak. G.Saray'a Kadıköy'de kaybettiği son iki derbide Gustavo'nun yokluğu mühimdi… Şimdi o pozisyonda Crespo var. Sol beke Ferdi'nin dönüşüyle birlikte Pereira döneminde 'üçlü mü oynar, dörtlü mü' gibi soruların öznesiydi. F.Bahçe'nin şimdi sahaya süreceği 11'i tahmin etmek zor değil. Altay'ın önünde Osayi, Serdar, Kim, Ferdi; orta sahada Crespo, Zajc, Mert Hakan üçlüsü, sağda İrfan, solda Rossi, en uçta Serdar.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

3- F.Bahçe'nin derbiyi kazanmak için 2 büyük nedeni var… Birincisi; ikincilik yarışı için 3 puan lazım. İkincisi ise lig tarihinde evinde hiçbir takıma 3 sezon art arda yenilmeyen F.Bahçe'nin son iki sezonda ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiş olması. Ayrıca 50 bin taraftarın desteğiyle oynayacak. Eksiği yok... Son haftaların en iyi futbolunu oynayan takımı ve orta sahada rakibinden daha yetenekli futbolculara sahip.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

4- G.Saray, Barcelona'ya elendiği gece 3 kulvara da kepenk indirdi. Ancak Beşiktaş derbisindeki motivasyonun Avrupa Ligi'ndeki motivasyona eşit olduğunu ve Muslera'nın da röportajda "Lig ve Avrupa arasındaki fark, konsantrasyon problemimizdi" sözünü hatırlarsak, takımın derbi aşkına bu kepenkleri yukarıya kaldırabileceğini söyleyebiliriz

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

5- Kerem Kadıköy'de sahaya çıkarsa F.Bahçe'nin derbide 'net favori' tahmininden 'net' kelimesini kaldırırız. Genel beklenti topa yüzde 40 sahip olacak G.Saray'ın, F.Bahçe'nin bitiremediği hücumlarda kontrataklarla rakip kaleye gitmesi. İki takım da yakaladıkları pozisyon sayılarına bakıldığında gol vuruşlarında başarısız.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

6- İsmail Kartal için bu derbi 3 puandan fazlası. Kartal, kazanırsa gelecek sezon için hoca arayışlarının sesi kısılır. Ancak aksi bir sonuç, verdiği emeğinin heba olmasına neden olabilir.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

7- G.Saray'ın ibra edilmeyen yönetiminin, Domenec Torrent'le neden yarım sezon artı 1 yıl kontrat imzaladığını kimse bilmiyor. Şimdi x tarihte göreve gelecek olan G.Saray'ın yeni yönetimi, Katalan hocayla yolları ayırmak isterse önümüzdeki sezon ücretini ödemek zorunda

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

8- Torrent, iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisinde takımını iyi hazırlamıştı. Ancak Terim sonrası G.Saray'ın koştuğu yokuştan düzlüğe çıktığını söylemek mümkün değil. G.Saray hâlâ eksi averajda ve Torrent döneminde de attığından fazlasını yemiş bir takım. Bir derbi için Gaziantep'te 3-1 kaybedilen maç elbette net bir referans değildir ancak yeterli bir ipucudur.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

9- Derbide F.Bahçe için kader adamı, serbest vuruş, uzaktan şut ve kendisine özgü ortalarıyla İrfan Can… Crespo ve Mert Hakan'ın da belirleyici olacağı 90 dakikada Kerem oynarsa karşısındaki Osayi Samuel'in defans performansı elbette değerli olacak

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Bülent Timurlenk'ten flaş değerlendirme!

10- Oyuna iştahlı başlayacak F.Bahçe karşısında baskı yiyecek olan G.Saray'da Muslera'nın pas tercihleri, yapacağı kurtarışlar kadar önemli. Kerem oynarsa sağda Babel, oynamazsa bu mevkide Emre Kılınç forma giyer. Torrent'in Pulgar'ı Taylan ile çift 6 olarak kullanıp orta sahayı Berkan'la tamamlaması mümkün ama geriye baktığımızda pek kolay değil. Hakem kararlarının öne çıkmayacağı bir 90 dakikanın geçmesi dileğiyle...

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