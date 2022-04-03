Kadın futbolda saha karıştı

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'de Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti. 102. dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'a rakip futbolcular saldırdı ve saha bir anda karıştı. Tribünden taş ve yabancı maddeler yağarken, çevik kuvvet olayları güçlükle yatıştırabildi.

UTANÇ DUYUYORUZ

Sarı-lacivertliler, kadın futbol maçının ardından sert bir açıklama yaptı: "Sebepsiz şekilde saldırı ile başlayan olaylar kabul edilemezdir! Tribünlerden tuğla atılmasına kadar uzanan kavga ortamı, Türk sporu adına utanç vericidir. Saldırıda payı olanlara gereken cezalar verilmelidir."