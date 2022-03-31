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Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Fenerbahçe'de gelecek sezonla ilgili planlama tamamlandı... Yönetimin, harekete geçmek için yeni hocayı beklediği bildirildi. Halen Löw en güçlü aday. Olmazsa Jesus’a gidilecek. Bek, kaleci, kanat, orta saha ve forvete takviye yapılacak. Ön temaslar sürüyor. Hoca belli olunca taarruz başlayacak. Öte yandan takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. İşte Kanarya'nın transfer listesindeki yıldızlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 07:00
Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Şampiyonluk için bu kez kararlı olan Ali Koç ses getirecek transferler yapmayı hedefliyor. Ancak öncelik teknik adam.

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşan Koç, Alman hocanın son kararını vermesini bekliyor. Beklentiler olumlu... Olumsuz yanıtta B planı da hazır. Jorge Jesus'a teklif götürülecek. Niko Kovac ise sürprizde yer alıyor.

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

YOLCULAR DA BELLİ
Transferde izlenecek stratejinin ana hatları da belli oldu... Kale, bek, kanat, orta saha ve forvete en az 5 takviye yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Liste oluşturulurken, ön temaslara çoktan başlandığı konuşuluyor. Resmi olarak düğmeye yeni hocanın belli olmasının ardından basılacak...

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Öte yandan birçok oyuncu ile de yollar ayrılacak. Sosa, Berke, Nazım ve Gustavo bunların başında yer alıyor. Ozan da yolcu. Tisserand, Berisha, Novak, Rossi'nin durumlarını ise yeni hoca belirleyecek.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler...

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Roland Sallai Freiburg Kanat 24 yaş

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Eren Elmalı Kasımpaşa Bek 21 yaş

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

Mert Müldür Sassuolo Bek 22 yaş

Fenerbahçe'de şampiyonluk planı hazır! İşte transfer listesindeki 7 yıldız

İrfan Can Eğribayat Göztepe Kaleci 23 yaş

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