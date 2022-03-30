Slaven Bilic itiraf etti! Fenerbahçe'nin teklifi ve Beşiktaş...

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran, Fenerbahçe'den teklif alan Slaven Bilic, The Athletic'e konuştu. İşte Slaven Bilic'in çarpıcı açıklamaları...
"TEKNİK DİREKTÖRLÜK, UYUŞTURUCU GİBİ"
"Birçok teknik direktör ara vermeden kulüp çalıştırmak ister. Çünkü, bir kere teknik direktörlük yaparsan birkaç hafta ara versen bile sıkılırsın. Teknik direktörlük uyuşturucu gibi, bağımlılık yapan bir şey."
"FUTBOLCULARA 'SPORTİF DİREKTÖR OLUN' DİYORUM"
"Kariyerine olumlu noktada dokunduğum ve başarılı olan birçok oyuncu var. Kariyerlerini sona erdiren ya da erdirmeye yaklaşan oyuncularıma 'Futbolda kalmak güzel ama teknik direktörlük kolay değil. Daha az baskının olduğu sportif direktör gibi başka kariyer yolları da seçebilirsiniz' diyorum."