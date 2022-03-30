Slaven Bilic itiraf etti! Fenerbahçe'nin teklifi ve Beşiktaş...

"YA TÜRKİYE OLACAK YA İNGİLTERE"

"Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insalar beni sever. İngiltere ve Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Muhtemelen bir sonraki işim ya Türkiye'de ya da İngiltere'de olacak. Teknik direktör olarak bu iki ülkede çok iyi bir namım var."

FENERBAHÇE SÖZLERİ...

Slaven Bilic daha önce Fenerbahçe için kulübünden izin istediğini bu kez The Athletic'e aktardı: "Geçtiğimiz temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim. Başkanlarıyla 3 gün görüştüm. Ardından Beijing Guoan'ın sahibiyle konuştum ama gitmemi istemedi. Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim, zorladım ama vermedi. Sonra kendi kendime, 'Antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sahtekar değilsin. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın, işini yap' dedim. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam, bu yüzden sezon sonuna kadar kalacağımı kabul ettik. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul etti."