Fenerbahçe'de Osayi'den Serdar Dursun'a Ronaldo benzetmesi!

Gurbetçi oyuncu, İtalya maçında ay-yıldızlı ekibin 2. golünü atarken, tarihi bir istatistik elde etti. Sadece 4 kez A milli formayı giyen Serdar, tümünde yedekten dahil olduğu maçlarda sahada kaldığı 75 dakikaya 3 gol sığıdırdı. Ortalama 25 dakikada 1 gol atan Serdar bu grafiğiyle tarihe geçti. İtalya maçında 63'te Kerem'in yerine girip 83'te fileleri havalandıran Dursun, Letonya maçında 65'te girip 75'te ağları sarstı. Cebelitarık önünde de 69'da girip 81'de golünü attı. Tecrübeli isim, Portekiz maçında ise bir dakika oynadı. Kuntz, "Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için mutluyum" dedi. Osayi sosyal medyada, "Dursunaldo" benzetmesi yaptı.