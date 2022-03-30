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Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş gelişmeler! 4 ayrılık ve Arda Güler...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kala gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Kanarya'da 4 ismin ayrılacağı kesinleşti. Öte yandan gelecek sezon için Arda Güler'e dair de önemli bir gelişme yaşandı. İşte deteyalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:00
Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş gelişmeler! 4 ayrılık ve Arda Güler...

2022-23 sezonunun yapılanmasının sinyallerinin belirgin şekilde hissedildiği Fenerbahçe'de daha yeni ve daha genç takım kurgusu şekillenecek. Henüz teknik adam ismi netleşmese de kulislerde Löw, Jorge Jesus. Espirito, Roger Schmit ve İsmail Kartal'la devam olasılıkları konuşulmaya devam ederken gidecekler ve yeni sezonun umut vaad eden isimleri bir bir belirginleşiyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş gelişmeler! 4 ayrılık ve Arda Güler...

YENİ SEZONUN GÖZDELERİ GENÇLER

TFF"nin 2022-23 sezonunda başlatacağı 'Alt yapıdan yetişen 1 oyuncunun ilk 11'de forma giyme zorunluluğu' başta Arda Güler ve sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren önümüzdeki sezon takıma geri dönecek Muhammed Gümüşkaya'nın önünü açarken, sol bek Çağtay Kurukalıp, merkez orta sahada oynayan 18 yaşındaki Jin-ho Jo, 10 numara oynayan 15 yaşındaki İsak Vural, Miami doğumlu sol kanat ve hücumcu orta saha oyuncusu 16 yaşındaki Bora Aydınlık, 19 yaşındaki forvet Arda Okan Kurtulan, çok beğenilen ve önümüzdeki yıl daha fazla forma şansı bulacağına inanılan alt yapının golcüsü 17 yaşındaki santrafor Melih Bostan takımın yeni yıldızları olmak ve adlarından bahsettirmek için çalışmalarını hızlandırdılar.

Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş gelişmeler! 4 ayrılık ve Arda Güler...

GİDECEKLER NETLEŞİYOR

Sözleşmeleri bitecek olan Jose Sosa, Berke Özer ve Ozan Tufan'ın önümüzdeki sezon kadroda olmayacağı kesinleşirken, Fenerbahçe'de bir türlü eski performansına ulaşamayan Nazım Sangare ile göreve gelecek yeni teknik adam Fenerbahçe'yi 3'lü defans oynatmazsa Marsel Tisserand ile karşılıklı görüşülerek yol ayrımına girilecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş gelişmeler! 4 ayrılık ve Arda Güler...

ENNER DURUMU RİSKLİ

Milliyet'in haberine göre, Diego Rossi için satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı ve Filip Novak'ın takımdaki geleceği ise lig sonuna kadar sergileyeceği performansa bağlı. Enner Valencia'nın son haftalarda kadroya alınmaması nedeniyle oluşan spekülasyonlar yüzünden oyuncunun önümüzdeki yıl kadroda olma ihtimali riske girdi. Aynı şekilde sözleşmesi 2023'te sona erecek Luiz Gustavo'nun da durumu belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş gelişmeler! 4 ayrılık ve Arda Güler...

Performansı beğenilmeyen Mergim Berisha, aradığı çıkış fırsatını yakalayamayan Burak Kapacak'ın kiralanma ihtimalleri yüksek görülürken, kiradaki genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur için son kararı yeni teknik adam Topuk Yayası kampında verecek.

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