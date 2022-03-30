Fenerbahçe'de yeni sezon için flaş gelişmeler! 4 ayrılık ve Arda Güler...

2022-23 sezonunun yapılanmasının sinyallerinin belirgin şekilde hissedildiği Fenerbahçe'de daha yeni ve daha genç takım kurgusu şekillenecek. Henüz teknik adam ismi netleşmese de kulislerde Löw, Jorge Jesus. Espirito, Roger Schmit ve İsmail Kartal'la devam olasılıkları konuşulmaya devam ederken gidecekler ve yeni sezonun umut vaad eden isimleri bir bir belirginleşiyor.

YENİ SEZONUN GÖZDELERİ GENÇLER TFF"nin 2022-23 sezonunda başlatacağı 'Alt yapıdan yetişen 1 oyuncunun ilk 11'de forma giyme zorunluluğu' başta Arda Güler ve sezonu Giresunspor'da kiralık olarak geçiren önümüzdeki sezon takıma geri dönecek Muhammed Gümüşkaya'nın önünü açarken, sol bek Çağtay Kurukalıp, merkez orta sahada oynayan 18 yaşındaki Jin-ho Jo, 10 numara oynayan 15 yaşındaki İsak Vural, Miami doğumlu sol kanat ve hücumcu orta saha oyuncusu 16 yaşındaki Bora Aydınlık, 19 yaşındaki forvet Arda Okan Kurtulan, çok beğenilen ve önümüzdeki yıl daha fazla forma şansı bulacağına inanılan alt yapının golcüsü 17 yaşındaki santrafor Melih Bostan takımın yeni yıldızları olmak ve adlarından bahsettirmek için çalışmalarını hızlandırdılar.