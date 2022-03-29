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Kalsam farklı olurdu

Muriç: F.Bahçe’de 1 sene daha kalsam farklı şeyler konuşurduk

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Kalsam farklı olurdu
Vedat Muriç, "F.Bahçe'de bir sene daha kalsaydım başka şeyler konuşabilirdik. Öz güvenim de vardı" dedi. Kosovalı forvet ayrıca, "Ben de keşke Mesut Özil'le birlikte oynasaydım diyorum. Birkaç kez telefonda görüştük. Şaka niyetine de olsa ismim geçtiğinde 'hadi gel bekliyoruz seni' diyordu" ifadelerini kullandı. "F.Bahçe taraftarı sevdiği zaman tam sever ama sevmediğinde de ağzınızla kuş tutsanız olmaz" diyen Vedat, "Mesela Tolga abi (Ciğerci) her maç 12-13 km koşardı ama tabiri caizse dikiş tutmadı" şeklinde konuştu.
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