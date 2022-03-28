Yanal’ın özlemi!

Yanal "Şampiyon olduğun yer, en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. En mutlu olduğun günü yaşadığın yerin sana ihtiyacı olduğunda bunda düşünülecek bir şey olamaz" sözleriyle sinyal verdi. Ali Koç'un şu aşamada Yanal ile çalışması ise mümkün görünmüyor.

Büyük bir hayaldi

Ersun Yanal çocukluktan beri Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Benim çocukluk hayalim, kariyer hayalim Fenerbahçe ile şampiyon olmaktı. Her şeyin bir bedeli var. En güzel bedel de en sevdiğin şeye kavuşmaktır" ifadelerini kullandı. Birçok sarı-lacivertli taraftar eski hocalarının bu sözlerini beğeni ile karşıladı.