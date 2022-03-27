Haberler Fenerbahçe Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Güney Kore'li savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Kore basınında yer alan bilgilere göre, Güney Kore - İran maçını izlemek için Avrupa'dan onlarda scout, Kim Min-Jae'yi izledi. Öte yandan haberde, 60.00 taraftarın Kim Min-Jae'yi ayakta alkışladığını ifade etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 15:38 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 15:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

Fenerbahçe'nin Güney Kore'li yıldızı Kim Min-Jae, ülkesinin basınında manşetleri süsledi. Özellikle Güney Kore'nin İran'ı 2-0 mağlup ettiği müsabaka sonrası, önemli bilgilere yer verildi.

Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

Haberde, Fenerbahçeli Kim'in, maçın 34. dakikasında oyundan çıkmasına karşın 60.000 Kore'li tarafından ayakta alkışlandığı ifade edildi. Öte yandan Kim Min-Jae'nin ekstra performansı da detaylarda okuyuculara aktarıldı.

Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

SERDAR AZMOUN'A NEFES ALDIRMADI
İran'ın tecrübeli forveti Serdar Azmoun'a adeta nefes aldırmadığı aktarılan Kim Min Jae için, "Hızlı ayakları ve mükemmel fiziğiyle, yeteneğini birleştirdi ve Serdar Azmoun dahil olmak üzere İran forvet hattına geçit vermedi.

Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

Rekabetçi ve mücadeleci oyunu sayesinde Kore, Kim oyundayken hiç geri düşmedi. Defansın arkasına sarkan toplarda bile istikrarlı bir oyun sergiledi." denildi.

Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

SERDAR AZMOUN'DAN TEBRİK
Öte yandan maç sonrası İran forveti Serdar Azmoun, "Her maçı kazanmak için savaşırım. Ancak Kore, Asya futbolunun en güçlü takımı. Kore birçok fırsat yarattı, kazanmayı hak etti." ifadelerine yer verdi.

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