Kore basını Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi manşetlere taşıdı! "60.000 taraftar ayakta alkışladı"

Fenerbahçe 'nin Güney Kore 'li yıldızı Kim Min-Jae, ülkesinin basınında manşetleri süsledi. Özellikle Güney Kore 'nin İran 'ı 2-0 mağlup ettiği müsabaka sonrası, önemli bilgilere yer verildi.

Haberde, Fenerbahçeli Kim'in, maçın 34. dakikasında oyundan çıkmasına karşın 60.000 Kore 'li tarafından ayakta alkışlandığı ifade edildi. Öte yandan Kim Min-Jae'nin ekstra performansı da detaylarda okuyuculara aktarıldı.

SERDAR AZMOUN'A NEFES ALDIRMADI

İran'ın tecrübeli forveti Serdar Azmoun'a adeta nefes aldırmadığı aktarılan Kim Min Jae için, "Hızlı ayakları ve mükemmel fiziğiyle, yeteneğini birleştirdi ve Serdar Azmoun dahil olmak üzere İran forvet hattına geçit vermedi.