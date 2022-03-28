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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna gelinirken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin listesi hayli kabarık. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip yerli kuralının değişmesine yönelik de hamleler yaparken, Kasımpaşa'dan 3 ismi gözüne kestirdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:00
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

Süper Lig'de kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa'da yıldızları parlayan 3 yerli oyuncu için harekat başlattı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

Sarı-lacivertliler gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynayacağı için planlarını da bu doğrultuda yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

Fotomaç'ın haberine göre; hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var. Kanarya, İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivertbeyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

BONSERVİSLERİ YÜKSEK

Kasımpaşa'nın üç genç oyuncusu da çok iyi sezon geçiriyorlar. Sol bek Eren Elmalı gösterdiği performansla birçok takımın radarına girmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

21 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Talibi çok olduğu için bonservis bedeli de 2.5 milyon euro'ya kadar yükselmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

22 yaşındaki ön libero Doğucan da teknik kapasitesi ve oyun aklıyla farkını hissettirdi. 1 yıl daha kontratı var. Paşa 1 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

14 gollü Umut Bozok için de İstanbul ekibi 4 milyon euro talep ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

14 GOLÜ VAR

Umut Bozok, Kasımpaşa formasıyla rüya gibi bir sezon geçiriyor. 25 yaşındaki forvet fileleri 14 defa sarstı. 15 gol kaydeden Hataysporlu El Kaabi'nin ardından 2. basamakta yer alıyor. Kalan haftalarda onu geçerek sezonu gol kralı olarak tamamlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

TRABZON DA İSTİYOR

Eren Elmalı bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıktı. 27 maçta 2 asisti bulunan 21 yaşındaki sol bek ile Trabzonspor da ciddi biçimde ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de radarında olan Eren için Fırtına'nın kısa süre içinde resmi teklifini Kasımpaşa'ya iletmesi bekleniyor.

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