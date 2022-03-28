TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Kasımpaşa çıkarması! Gündemde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var

Süper Lig'de kötü geçen sezonların ardından başkan Ali Koç kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe bu sezon Kasımpaşa'da yıldızları parlayan 3 yerli oyuncu için harekat başlattı.
Sarı-lacivertliler gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynayacağı için planlarını da bu doğrultuda yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; hedefte Kasımpaşa'nın gözde isimleri Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Umut Bozok var. Kanarya, İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri devam eden 3 genç futbolcu için de lacivertbeyazlı kulüple görüşmelerin startını verdi.