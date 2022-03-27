Yeni transfere büyük övgü! "Fenerbahçe David Silva'yı aldı"

Gençlik operasyonu kapsamında Fenerbahçe, Güney Kore'nin Joenbuk takımından 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı. Bu sezon U19'da oynayacak Jo ile ilgili merak edilenleri Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, açıkladı.







Sabah'ın derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Asya pazarında hatırı sayılır bir etkinliği olduğunu söyleyen Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin scout ekibi gerçekten iyi bir araştırma yapmış. Jin-ho Jo'yu kadrolarına kattıklarını öğrendiğimde hayran kaldım. Jo, Joenbuk altyapı sisteminin en iyi isimlerinden sadece biri. Çok yetenekli bir futbolcu.

