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Yeni transfere büyük övgü! "Fenerbahçe David Silva'yı aldı"

Fenerbahçe, altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Jin-Ho Jo kadroya katıldı. Güney Koreli futbol yazarı Lee, Jinho Jo'yu İspanyol yıldıza benzetti ve "Jo, çok yetenekli bir futbolcu. En önemli özelliği yüksek teknik kapasitesi. Top sürme ve pasör özellikleriyle öne çıkıyor. Oyun stili olarak David Silva'yı andırıyor" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00
Yeni transfere büyük övgü! "Fenerbahçe David Silva'yı aldı"

Gençlik operasyonu kapsamında Fenerbahçe, Güney Kore'nin Joenbuk takımından 2003 doğumlu Jin-ho Jo'yu kadrosuna kattı. Bu sezon U19'da oynayacak Jo ile ilgili merak edilenleri Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanshin Lee, açıkladı.


Yeni transfere büyük övgü! "Fenerbahçe David Silva'yı aldı"

Sabah'ın derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Asya pazarında hatırı sayılır bir etkinliği olduğunu söyleyen Lee, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe'nin scout ekibi gerçekten iyi bir araştırma yapmış. Jin-ho Jo'yu kadrolarına kattıklarını öğrendiğimde hayran kaldım. Jo, Joenbuk altyapı sisteminin en iyi isimlerinden sadece biri. Çok yetenekli bir futbolcu.

Yeni transfere büyük övgü! "Fenerbahçe David Silva'yı aldı"

En önemli özelliği ise yüksek teknik kapasitesi... Bazen durdurulamaz bir hâl alabiliyor. Top sürme ve pasör özellikleriyle de günümüz futbolunda klasik bir ofansif orta saha olarak öne çıkıyor.


Yeni transfere büyük övgü! "Fenerbahçe David Silva'yı aldı"

Oyun stili olarak David Silva'yı andırıyor. Onun gibi öldürücü paslar atabiliyor. Ancak A Takım için biraz daha güçlenmesi gerekiyor. İleriki yıllarda heyecan ve umut veren bir isim olacağına eminim."

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