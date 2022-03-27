TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ Scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, İsmaily ve menajerini İstanbul 'a davet etti.

Ismaily, şu anda Shakhtar Donetsk takımıyla birlikte Romanya'da. Önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere menajeriyle beraber İstanbul 'a gelmesi bekleniyor.

32 yaşındaki sol bek Ukrayna temsilcisinde 228 karşılaşmaya çıktı. 16 gol kaydederken, 42 de asist yaptı. İsmaily pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu. Brezilyalı oyuncu çok teknik. Çabukluğuyla da tanınıyor.