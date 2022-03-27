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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Sarı-lacivertliler, istikrar sağlayamadığı sol beki yıldız bir isimle takviye etmeyi planlıyor. Shakhtar’dan ayrılacak İsmaily kısa süre içinde İstanbul’a geleceği öğrenilirken transferde iki dev rakip de ortayaya çıktı. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 08:00
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu erkenden inşa etmek istiyor. Henüz yeni teknik adam belli olmamasına rağmen kimsenin reddetmeyeceği futbolcular ile görüşmeler sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

Bunlardan biri de Shakhtar Donetks forması giyen Ismaily. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından FIFA ile UEFA'nın kararı doğrultusunda bu ülkelerin takımlarında forma giyen oyunculara fesih hakkı tanınmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

Sol bek arayışındaki Kanarya da Ukrayna'nın Shakhtar takımında forma giyen İsmaily'ye kanca attı. Tecrübeli oyuncu da yeni maceraya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, İsmaily ve menajerini İstanbul'a davet etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

Ismaily, şu anda Shakhtar Donetsk takımıyla birlikte Romanya'da. Önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere menajeriyle beraber İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

32 yaşındaki sol bek Ukrayna temsilcisinde 228 karşılaşmaya çıktı. 16 gol kaydederken, 42 de asist yaptı. İsmaily pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu. Brezilyalı oyuncu çok teknik. Çabukluğuyla da tanınıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

Öte yandan Sarı-Lacivertli yönetimin İstanbul'a devet ettiği Brezilyalı sol beke Portekiz'den de iki talip çıktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sol şeride Ismaily! Transferde iki dev rakip

32 yaşındaki Ismaily'yi eski takımı Braga ile beraber Sporting Lizbon'un da listesine aldığı belirlendi.

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