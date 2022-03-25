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Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK'da forma giyen Moussa Sow, Mısır basınına özel röportaj verdi. Sow yaptığı açıklamada, Lille'den Fenerbahçe'ye transferine dair konuşurken, daha sonra yeniden Türkiye'ye dönmesine ilişkin sorulan sorulara da cevap verdi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 12:00
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

Fenerbahçe'nin unutulmazları arasında yer alan ve ülkemizde Bursaspor ile Gaziantep FK'da da forma giyen Moussa Sow, Mısır basınına konuştu. İşte o sözler...

Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

"Benim için özel bir dönemdi. Lig ve kupa şampiyonlukları kazanmıştık. Ayrıca Lig 1'de gol kralı olmuştum. Bu deneyimden mutluydum çünkü Lille'de her şeyi başardım.

Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

"BİRKAÇ TEKLİF ALDIM AMA..."
Birkaç teklif aldığım doğru ancak Lille en iyi teklifi arıyordu. Bu yüzden yeni bir meydan okuma arıyordum ve Fenerbahçe'ye transfer olmaya karar verdim. Türk takımıyla şampiyonluk ve kupalar kazandım. Bu durumdan dolayı mutluyum.

Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

Mane ile birkaç gün önce konuştum, Mısır maçını kazanmak istiyor. Dünya Kupası'nı da kazanmak istiyor, Senegal'de herkes bunu hayal ediyor. Dünya Kupası'nda hayalimiz her zaman ileriye gitmekdir."

Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

Moussa Sow, kariyeri boyunca oynadığı 474 müsabakada 165 gole imza atarken 52 asiste imza atmıştı. Öte yandan 50 kez Senegal milli takım forması giydi ve 19 kez ağları sarstı.

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