Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

Fenerbahçe'nin unutulmazları arasında yer alan ve ülkemizde Bursaspor ile Gaziantep FK'da da forma giyen Moussa Sow, Mısır basınına konuştu. İşte o sözler...
"Benim için özel bir dönemdi. Lig ve kupa şampiyonlukları kazanmıştık. Ayrıca Lig 1'de gol kralı olmuştum. Bu deneyimden mutluydum çünkü Lille'de her şeyi başardım.
"BİRKAÇ TEKLİF ALDIM AMA..."
Birkaç teklif aldığım doğru ancak Lille en iyi teklifi arıyordu. Bu yüzden yeni bir meydan okuma arıyordum ve Fenerbahçe'ye transfer olmaya karar verdim. Türk takımıyla şampiyonluk ve kupalar kazandım. Bu durumdan dolayı mutluyum.