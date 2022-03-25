Moussa Sow'dan yıllar sonra Fenerbahçe itirafı! "Başka teklifler almıştım"

Fenerbahçe'nin unutulmazları arasında yer alan ve ülkemizde Bursaspor ile Gaziantep FK'da da forma giyen Moussa Sow, Mısır basınına konuştu. İşte o sözler...

"Benim için özel bir dönemdi. Lig ve kupa şampiyonlukları kazanmıştık. Ayrıca Lig 1'de gol kralı olmuştum. Bu deneyimden mutluydum çünkü Lille'de her şeyi başardım.