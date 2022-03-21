Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Benfica'ya transfer oluyor mu? Cevap geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "İki taraf için de hayırlısı bu" diyerek sözleşme yenilemediklerini açıkladığı Berke Özer ile ilgili flaş bir iddia gündeme gelmişti.

Buna göre Berke Özer'in, Portekiz temsilcisi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncunun sezon sonunda Benfica'nın yolunu tutacağı iddia edilmişti.