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Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Benfica'ya transfer oluyor mu? Cevap geldi!

Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen ve kendine kulüp arayan Berke Özer için flaş bir iddia gündeme gelmişti. Buna göre Berke Özer'in, Portekiz temsilcisi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edilmişti. İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre Benfica kulübü, Berke Özer'i yalanladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:07
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Benfica'ya transfer oluyor mu? Cevap geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "İki taraf için de hayırlısı bu" diyerek sözleşme yenilemediklerini açıkladığı Berke Özer ile ilgili flaş bir iddia gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Benfica'ya transfer oluyor mu? Cevap geldi!

Buna göre Berke Özer'in, Portekiz temsilcisi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncunun sezon sonunda Benfica'nın yolunu tutacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Benfica'ya transfer oluyor mu? Cevap geldi!

BENFICA'DAN CEVAP GELDİ
Yaşanan bu iddiaların aksine İtalyan basınında Berke Özer ile ilgili yeni bir gelişme aktarıldı. Avrupa'dan bir çok talibi olduğu bilinen Berke Özer'e Benfica'nın herhangi bir ilgi duymadığı ve kulüp yönetiminin anlaşmaya dair çıkan haberleri yalanladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Benfica'ya transfer oluyor mu? Cevap geldi!

Berke Özer bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü ve 5 maç kalesini gole kapattı.

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