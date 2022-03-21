SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Attila Szalai'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertli takımın Macar stoperi Attila Szalai sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten, yıldız ismin son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir.