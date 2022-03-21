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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Attila Szalai'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Konyaspor'la oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Macar savunmacı Attila Szalai'nin son durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan duyuruda, yıldız ismin sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edildiği aktarıldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:04 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:14
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Attila Szalai'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken sarı-lacivertli takımın Macar stoperi Attila Szalai sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten, yıldız ismin son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir.

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