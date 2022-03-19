Vedat Muriqi'den transfer sözleri! "Türkiye'ye geri döneceğim"

Lazio'dan Mallorca'ya kiralık olarak giden Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lig Radyo'ya çarpıcı açıklamalar yaptı. Kosovalı oyuncu, Süper Lig'de sürekli hakemlerin konuşulması hakkında, "Türkiye'de maalesef futbol öyle bir hal aldı ki... Maç kaybeden, puan kaybeden her kulüp, TFF ve hakemleri suçluyor" dedi. Trabzonspor'un ligi kopardığını belirten Muriqi, "Ama öncesi, sonrası hep hakem. Bu kadar baskı olan bir ortamda hatalar olur. Hakem olmak çok zor. İngiltere'de sanırım bir kural var. Maç öncesi veya sonrası hakem konuşamıyorsunuz. Türkiye'de de acilen bu şekilde bir karar alınması gerek" diye konuştu.



MANTALİTE ÇOK FARKLI

Vedat, Avrupa'da futbol mantalitesinen farklı olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de biz takımımızı alt sıralarda görmeyi hazmedemiyoruz. Daha fazla çalışıp mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak burada kaybetmek veya küme düşmek dünyanın sonu değil. Oyuncular bu konuda biraz daha rahat diyebiliriz" ifadelerini kullandı.



"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"

Türkiye'ye bir gün mutlaka geri döneceğini belirten Vedat, "Lazio'ya umutlu gittim ama olmadı. Sarri, sistemine uymadığımı söyleyince ayrılmak zorunda kaldım. Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Görüşmelerimiz de oldu ama en yüksek teklifi Mallorca verince, Lazio da onu kabul etti. 28 yaşındayım ama bir gün mutlaka Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. Gelecek planlarımda bu var" dedi.