Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ramirez atağı! Menajeriyle temasa geçildi

Fenerbahçe'den Ramirez atağı! Menajeriyle temasa geçildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Sarı-lacivertliler, Krasnodar’da forma giyen yıldız oyuncu Cristian Ramirez için harekete geçti. Ekvadorlu futbolcunun menajeri ile temas kuruldu... Şartlarda anlaşma sağlanırsa transfer gerçekleşecek. Bilindiği gibi kurallar gereği Süper Lig'den herhangi bir kulüp Rusya ve Ukrayna Ligi'nden herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den Ramirez atağı! Menajeriyle temasa geçildi

Ali Koç başkanlığında bu sezon gerek Süper Lig gerekse Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla taraftarını kahreden sarı-lacivertliler, son olarak Krasnodar forması giyen, sol bek Cristian Ramirez'in peşine düştü.

Fenerbahçe'den Ramirez atağı! Menajeriyle temasa geçildi

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin Ekvadorlu yıldızın menajeri ile bir araya geldiği öğrenildi. 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile temasların sürdüğü ve şartlarda anlaşmanın oluşması durumunda imzaların atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den Ramirez atağı! Menajeriyle temasa geçildi

21 kez Ekvador Milli Takım forması giyen Ramirez, 2018 yılında da gündeme gelmişti. 4 yıl önce İstanbul'a gelen Ramirez Fenerbahçe ile görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'den Ramirez atağı! Menajeriyle temasa geçildi

Bu sezon Krasnodar'da 13 kez forma giyen tecrübeli oyuncunun gol ve asisti bulunmuyor. Bilindiği gibi kurallar gereği Süper Lig'den herhangi bir kulüp Rusya ve Ukrayna Ligi'nden herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalayabiliyor. Fenerbahçe'nin şu anda 13 yabancısı olduğu için 1 transfer yapma hakkı daha bulunuyor.

DİĞER
CANLI EXXEN TV YAYIN İZLE || 10 Mart 2022 EXXEN TV (Barcelona Galatasaray maçı) şifresiz ve kesintisiz canlı izle…
Osman Bey’e hain pusu! Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu karanlık içine saklanan bir şeytan!”
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor