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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Diego Rossi ve..."

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu atan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Diego Rossi ile yolların ayrılması planlanıyordu. Brezilya basını Uruguaylı golcünün yeni durağını da duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 20:26
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Diego Rossi ve..."

Yeni sezona yeni teknik adam ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımdan ayrılacak. Sarı lacivertliler, özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Diego Rossi ve..."

Bu isimlerden birisi de Diego Rossi. MLS'te yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! "Diego Rossi ve..."

Brezilya basınına göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi. Habere göre kırmızı siyahlılar ilk olarak Manchester United'dan kiralanan Andreas Pereira'nın bonservisini almak istiyor. Bunun haricinde ise bir kaleci, defansif orta saha ve forvet takviyeleri planlanıyor.

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