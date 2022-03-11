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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığı itiraf etti

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali koç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ali koç, başarısız olduklarının altını çizerek, "İlk Trabzonspor maçından sonraki süreci iyi yönetemedik, takımı türbülansa soktuk." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 17:52
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç başarısızlığı itiraf etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç başarısız olduklarını da itiraf etti.

İŞTE O SÖZLER:

İlk Trabzonspor maçından sonraki süreci iyi yönetemedik, takımı türbülansa soktuk. Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil. "Ben, hak etti demiyorum. Trabzonspor, daha iyi top oynuyor diyorum. Nesi çelişkili? Doğruya doğru, iyiye iyi demem lazım. Bu noktaya kadar gelenleri konuşuruz sonra.

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