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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yerine 2 aday! İşte o isimler

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin taliplerinin artmasının ardından gözler alternatif isimlere çevrildi. Kanarya yeni sezon için Shakhtar’ın stoperi Marlon ve CSKA Moskova’nın Brezilyalı yıldızı Bruno Fuchs ile temas kurdu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yerine 2 aday! İşte o isimler

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın göbeğine takviye yapmak için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yerine 2 aday! İşte o isimler

Avrupa'nın dev takımlarının takibinde olan Kim Min Jae'yi yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlayan sarı- lacivertliler Güney Koreli yıldızının yerini ise Brezilyalı bir isimle doldurmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yerine 2 aday! İşte o isimler

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin ilgilendiği stoperlerden biri Shakhtar forması giyen Marlon... 26 yaşındaki stoper için de menajeriyle temasa geçildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yerine 2 aday! İşte o isimler

Fenerbahçe'nın stoper bölgesine düşündüğü isimlerden bir diğeri ise Bruno Fuchs... 22 yaşındaki Sambacı yıldızın CSKA Moskova ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor. Ancak Rusya ile Ukrayna ardasındaki savaştan dolayı genç oyuncu kariyerini başka bir ülkede sürdürmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yerine 2 aday! İşte o isimler

Fuchs, 2020 yılında International'den CSKA Moskova'ya 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu...

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