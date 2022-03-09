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FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. 17 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirme yapan sarı-lacivertliler, Arda ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin Arda'nın sözleşmesine serbest kalır maddesini eklediği de ortaya çıktı. İşte o rakam ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 16:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

Fenerbahçe'de son dönemde A Takım'da bulduğu süreleri çok iyi değerlendiren Arda Güler, Avrupa'da adından ciddi bir şekilde söz ettirirken, Sarı-Lacivertliler de genç oyuncunun gelecek yıl sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

8 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda Güler için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

Çok kısa süren görüşmelerin ardından Arda Güler, yeni sözleşmeyi imzaladı ve kendisini de mutlu edecek bir yıllık ücret kontrata yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

KONTRATTA DİKKAT ÇEKEN MADDE

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin adı Arsenal, Bayern Münih, Liverpool gibi kulüplerle anılan 17 yaşındaki oyuncudan ciddi bir bonservis geliri beklediği ve bu yüzden Arda Güler'in sözleşmesine çok yüksek rakamlı bir serbest kalma maddesinin eklendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

30 MİLYON EURO CİVARINDA

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sözleşmesine eklediği serbest kalma bedelinin 30 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

Böylelikle genç futbolcunun düşük bir rakamla takımdan ayrılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

Adı birçok önemli kulüple anılan Arda Güler için açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği'ndeki antrenörü Erol Tokgözler de genç oyuncu ile ilgili, "Onun için 20-30 milyon Euro'lar sıradan kalır" ifadelerini kullunmıştı.

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