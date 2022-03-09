FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

KONTRATTA DİKKAT ÇEKEN MADDE
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin adı Arsenal, Bayern Münih, Liverpool gibi kulüplerle anılan 17 yaşındaki oyuncudan ciddi bir bonservis geliri beklediği ve bu yüzden Arda Güler'in sözleşmesine çok yüksek rakamlı bir serbest kalma maddesinin eklendiği öğrenildi.
30 MİLYON EURO CİVARINDA
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe'nin Arda Güler'in sözleşmesine eklediği serbest kalma bedelinin 30 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.
Böylelikle genç futbolcunun düşük bir rakamla takımdan ayrılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.