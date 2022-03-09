FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken madde

Fenerbahçe'de son dönemde A Takım'da bulduğu süreleri çok iyi değerlendiren Arda Güler, Avrupa'da adından ciddi bir şekilde söz ettirirken, Sarı-Lacivertliler de genç oyuncunun gelecek yıl sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçmişti.

8 yaşından küçük olduğu için en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atabilen Arda Güler için hemen yeni kontrat hazırlanarak kendisine sunuldu.