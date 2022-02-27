İngilizlerden Arda Güler'e Lionel Messi benzetmesi! 'Liverpool transfer etmeli'

LIVERPOOL ELİNİ ÇABUK TUTMALI

Arda'nın yakın zamanda Fenerbahçe A Takımı'nın değişmez bir parçası olacağı vurgulanırken, "Bu bir sır değil. Arda bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası olacak. Taraftarlar ona bayılıyor. Ona sadece Fenerbahçeliler değil, herkes destek veriyor. Liverpool bu sebeple elini çabuk tutmalı. İnanılmaz bir potansiyeli var. Biraz daha beklemeye karar verirlerse bonservis bedeli inanılmaz artacaktır. Şimdiden peşinde birçok kulüp bulunuyor." denildi.