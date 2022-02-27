Haberler Fenerbahçe İngilizlerden Arda Güler'e Lionel Messi benzetmesi! 'Liverpool transfer etmeli'

İngilizlerden Arda Güler'e Lionel Messi benzetmesi! 'Liverpool transfer etmeli'

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler performansıyla en çok konuşulan isimler arasına girdi. Slavia Prag maçında sonradan oyuna dahil olan ve Berisha'nın golünden önce rakip defansın başını döndüren 17 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerinin transferde yakın takibine girdi. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'a yakınlığıyla bilinen 'Liverpool.com' sitesi Arda Güler için analiz haberi yaptı ve Lionel Messi benzetmesinde bulundu. İşte o analiz... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 14:30
İngilizlerden Arda Güler'e Lionel Messi benzetmesi! 'Liverpool transfer etmeli'

'LIONEL MESSI'YE ÖZGÜ BİR ANDI'
Arda Güler'in mercek altına alındığı haberde, "Liverpool harika çocuk Arda Güler'i transfer etmeli. Henüz 17 yaşına yeni girdi. Fenerbahçe, Slavia Prag'a elenerek Avrupa defterini kapattı ama Arda Güler için yollar açıldı. Geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Berisha'nın golü öncesinde attığı çalımlar da onun yeteneğini gözler önüne serdi."

İngilizlerden Arda Güler'e Lionel Messi benzetmesi! 'Liverpool transfer etmeli'

Arda Güler'in Slavia Prag defans oyuncularını çalımladığı pozisyonun anlatıldığı haberde; "Bir grup defans oyuncusunu bu kadar kolay ve etkili bir şekilde ekarte etmek Lionel Messi'ye özgü bir andı ve buna tanık olanlar üzerinde silinmez bir izlenim bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

İngilizlerden Arda Güler'e Lionel Messi benzetmesi! 'Liverpool transfer etmeli'

ARDA GÜLER KLOPP'UN SİSTEMİNE UYUYOR
Haberde, "Messi de aynı yaşlarda parlamaya başlamıştı. Çekya medyası Arda'nın bir gün Real Madrid'de oynayabileceğini yazdı. Arda, yüksek teknik kapasitesi sebebiyle orta alanın her bölgesinde oynayabilir.Yaşı sebebiyle Klopp'un transfer stratejisine de tam olarak uyuyor. Onu erken yaşta transfer etmek daha akıllıca bir hamle olur. Çünkü yaşı ilerledikçe fiyatı da doğru oranda yükselecektir. O zaman transfer açısından işler zorlaşır" ifadeleri kullanıldı.

İngilizlerden Arda Güler'e Lionel Messi benzetmesi! 'Liverpool transfer etmeli'

LIVERPOOL ELİNİ ÇABUK TUTMALI
Arda'nın yakın zamanda Fenerbahçe A Takımı'nın değişmez bir parçası olacağı vurgulanırken, "Bu bir sır değil. Arda bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk 11'inin vazgeçilmez bir parçası olacak. Taraftarlar ona bayılıyor. Ona sadece Fenerbahçeliler değil, herkes destek veriyor. Liverpool bu sebeple elini çabuk tutmalı. İnanılmaz bir potansiyeli var. Biraz daha beklemeye karar verirlerse bonservis bedeli inanılmaz artacaktır. Şimdiden peşinde birçok kulüp bulunuyor." denildi.

DİĞER
Son dakika: İkizlerine hamile olan Seray Sever kötü haberi duyurdu! "Bugün Miraç Kandili" dedi tüm kalbiyle dua etti!
Azra Akın 3 yaşındaki oğlu Demir ile buz üzerinde hünerlerini sergiledi anne oğulu görenler hayran kaldı! "Ağaç yaşken eğilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor