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Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram sayfası hacklandi

Fenerbahçe Kulübü'ne ait bir instagram sayfası hacklandi. Sarı lacivertliler konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 19:24 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 19:24
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram sayfası hacklandi

Fenerbahçe Kulübü'ne ait bir instagram sayfası hacklandi.

Sarı lacivertliler konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Instagram hesabı üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Taraftarımızdan resmi hesabımızca yapılacak ikinci duyuruya kadar ilgili hesaptan yazılanlara ve atılan mesajlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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