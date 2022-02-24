Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, bugün Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, bugün Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.
Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak'ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren İrfan Can ile Kim Min-Jae de kamp kadrosuna alındı. İki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.
2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Pelkas ile Szalai, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 2 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Slavia Prag ile oynadığı ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin tur atlaması için iki ya da daha farklı skorla kazanması gerekiyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için sarı-lacivertlilerin tek gollü galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Beraberlikte ise tur atlayan taraf Slavia Prag olacak.