Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren İrfan Can ile Kim Min-Jae de kamp kadrosuna alındı. İki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Slavia Prag ile oynadığı ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin tur atlaması için iki ya da daha farklı skorla kazanması gerekiyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için sarı-lacivertlilerin tek gollü galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Beraberlikte ise tur atlayan taraf Slavia Prag olacak.