Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag ile kozlarını paylaşcak. Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılarak avantajını kaybeden sarı-lacivertliler, Çekya ekibi karşısında tur atlamak istiyor. Karşılaşma öncesi ise Kanarya'nın nasıl tur atlayacağı merak konusu oldu. Peki; Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 18:32
Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, bugün Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

Prag'daki Eden Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gustavo ile Novak'ın yanı sıra sarı kart cezası bulunan Zajc, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de görev alamayacak.

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren İrfan Can ile Kim Min-Jae de kamp kadrosuna alındı. İki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Pelkas ile Szalai, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 2 oyuncu sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Slavia Prag ile oynadığı ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'nin tur atlaması için iki ya da daha farklı skorla kazanması gerekiyor. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için sarı-lacivertlilerin tek gollü galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Beraberlikte ise tur atlayan taraf Slavia Prag olacak.

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