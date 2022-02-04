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Fenerbahçe'den Artem Dzyuba bombası! Bedava gelecek

Süper Lig'de bu sezon da zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, gelecek sezonun planlamasına başladı. Kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rus forvet Artem Dzyuba'yı gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den Artem Dzyuba bombası! Bedava gelecek

Uzun süredir forvet hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosuna yıldız bir santrfor katmakta kararlı... Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Rus yıldız Artem Dzyuba...


Fenerbahçe'den Artem Dzyuba bombası! Bedava gelecek

Fenerbahçe Yönetimi, Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız oyuncu ile ilk teması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli Yönetimin Dzyuba'nın şartlarını masaya yatırdığı ve önümüzdeki günlerde yeni bir buluşmanın daha gerçekleşeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Artem Dzyuba bombası! Bedava gelecek

Takvim'in derlediği habere göre 33 yaşındaki oyuncu sözleşmesi sona erdikten sonra Zenit'te kalmayacağını açıkladı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Dzyuba, 2015 yılından beri Zenit forması giyiyor.

Fenerbahçe'den Artem Dzyuba bombası! Bedava gelecek

Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 10 gol atarken 9 da asiste imza attı. Dzyuba'ya kariyeri boyunca hiç bonservis ücreti ödenmemesi ise dikkat çekici...


Fenerbahçe'den Artem Dzyuba bombası! Bedava gelecek

Rus Milli Takımı'nda 55 kez forma giyen ve 30 gol atan Rus kule fiziksel üstünlüğü ile rakip stoperleri zorda bırakıyor.

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