Fenerbahçe'den Artem Dzyuba bombası! Bedava gelecek

Uzun süredir forvet hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe , gelecek sezon kadrosuna yıldız bir santrfor katmakta kararlı... Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Rus yıldız Artem Dzyuba ...

Fenerbahçe Yönetimi, Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız oyuncu ile ilk teması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli Yönetimin Dzyuba'nın şartlarını masaya yatırdığı ve önümüzdeki günlerde yeni bir buluşmanın daha gerçekleşeceği belirtildi.

