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Olunga’da takas formülü

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcülerden olan Michael Olunga için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi Al-Duhail'de top koşturan 27 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu bonservisiyle teklif edeceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Olunga’da takas formülü
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcülerden olan Michael Olunga için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi Al-Duhail'de top koşturan 27 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu bonservisiyle teklif edeceği belirtildi. Ocak 2021'de Japon kulübü Kashiwa Reysol'dan 6 milyon euro'ya gelen Olunga, kulüpte 35 maçta 35 gol atarak istatistikleri salladı. Olunga'yı Gustavo karşılığında kadroya katarak Brezilyalı futbolcunun yüksek maaşından da kurtulmak istendiği biliniyor.
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